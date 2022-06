Bill Gates nazywa NFT inwestycją dla frajerów i głupców

Trudno odmówić mu racji?

Bill Gates ostro o NFT

"Jasne, drogie cyfrowe zdjęcia małp są w stanie polepszyć nasz świat"

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup — TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022

Czym jest NFT?

Też macie wrażenie, że szał na NFT mija tak samo szybko, jak szybko technologia ta zyskała na popularności? Niektórzy nie zdążyli nawet zainteresować się tematem, a krytyka towarzyszy technologii niewymienialnych tokenów znacznie częściej niż niemal powszechny do tej pory entuzjazm. Powiedzmy sobie szczerze: NFT było doskonałym sposobem na wyciągnięcie pieniędzy od internautów. Bill Gates nie ma wątpliwości: NFT to tylko "dojenie frajerów".W maju tego roku donosiliśmy, że zainteresowanie kupnem NFT spadło o blisko 92 procent na przestrzeni kilku miesięcy. Wydaje się, że internauci w końcu zrozumieli, że w ujęciu kolekcjonerskim NFT jest bezwartościowe i na kupnie grafik z małpami i podobnych "unikatowych przedmiotów kolekcjonerskich" można wyłącznie stracić. To samo sugeruje Bill Gates, założyciel Microsoftu, w swojej wypowiedzi na evencie zorganizowanym przez TechCrunch.Bill Gates nazwał NFT inwestycją "w 100 procentach opartą na teorii większego głupca" – koncepcji finansowej, zgodnie z którą nawet przecenione aktywa mogą zarabiać pieniądze, o ile znajdziesz większego idiotę, któremu możesz je sprzedać.Podczas swojej przemowy Bill Gates powiedział, że woli inwestować w aktywa dające konkretne owoce, jak farmy, fabryki lub po prostu firmy, w których wytwarzają fizyczne produkty. Dodał, że nie interesują go kryptowaluty lub NFT. "Nigdy nie zainwestowałem i nie inwestuję w takie rzeczy" – powiedział, sugerując przy tym, że podchodzi ze sporym dystansem wobec aktywów zaprojektowanych w celu "unikania opodatkowania lub przepisów rządowych".- kpił Gates, odnosząc się do flagowego projektu NFT, Bored Ape Yacht Club.Gates sugerował wcześniej, że inwestowanie w dobra, których wartość może zmienić pojedynczy tweet Elona Muska to ogromne ryzyko. Mówił też, że osoby mające mniej pieniędzy od Muska powinny uważać, jeżeli chcą je inwestować w kryptowaluty lub NFT.Znany miliarder ostrzegał w 2021 roku przed NFT i cyfrowymi walutami, wieszcząc ich rychły spadek wartości. Z perspektywy czasu widzimy, że nie pomylił się co do NFT. Jeśli chodzi o kryptowaluty, te zaliczyły niedawno gigantyczny spadek wartości. Ethereum kosztuje dziś zaledwie ok. 5050 złotych i jest daleko od ubiegłorocznego historycznego rekordu swojej wartości na poziomie ok. 4878 dolarów.Co to jest NFT (ang. non-fungible token)? W wielkim skrócie i uproszczeniu: to zapisany w formie cyfrowej film, grafika lub plik tekstowy, któremu towarzyszy specjalny certyfikat potwierdzający jego unikalność. Tokenów nie da się modyfikować i kopiować, co pozwala traktować je jako przedmioty kolekcjonerskie, ale też wykorzystywać do bardziej użytecznych zastosowań. Przykład: historia serwisowa każdego egzemplarza NFT samochodów Alfa Romeo Tonale przechowywana jest w takiej postaci, co ma stanowić swoisty certyfikat jej autentyczności i potwierdzać brak ingerencji zewnętrznej w informacje.Źródło: TechCrunch