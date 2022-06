Donald Tusk na TikToku. W pierwszym filmie wyśmiewa Jarosława Kaczyńskiego

Kolejny polityk na TikToku.

Politycy wprost uwielbiają media społecznościowe. Robią sobie tam darmową reklamę, zwiększają zasięgi, a ich aktywność nasila się na ogół przed nadchodzącymi wyborami. O ile polityk na Twitterze nie jest niczym dziwnym, to na TikToku wciąż jest rzadkością. Konto na TikToku miał prezydent Andrzej Duda , a na profilu @forummlodychpis wystąpił nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński . Najnowszą osobistością z kontem na TikTok stał się właśnie Donald Tusk.Współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego oraz Platformy Obywatelskiej, były przewodniczący Rady Europejskiej i Europejskiej Partii Ludowej, a także przewodniczący Platformy Obywatelskiej postanowił zaistnieć na TikToku. Donald Tusk na TikToku wrzucił dopiero jeden film zatytułowany, ale już zdołał nieźle nim namieszać.Pierwszy film Donalda Tuska na TikToku uderza w Jarosława Kaczyńskiego i wyśmiewa błędy popełniane przez niego w trakcie przemówień. Internauci jak zawsze są podzieleni w ocenie działania polityka. Jedni nazywają jego pierwsze nagranie "krindżówą", inni określają go mianem "zdrajcy narodu polskiego", jeszcze inni chwalą za "wyjście do młodych".Trudno powiedzieć czy konto Donalda Tuska na TikToku jest wyłącznie jego inicjatywą, czy też zagraniem PR-owym, zasugerowanym przez doradców. Tak czy inaczej polityk będzie musiał wysilić się nieco bardziejm aby zjednać sobie grono subskrybentów. Na tę chwilę obserwuje go 1579 osób. Powyższy film otrzymał nieco ponad 2700 polubień.Źródło: mat. własny