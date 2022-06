4 GB internetu za darmo w Orange. Na otarcie łez

Darmowy pakiet internetowy.

4 GB za darmo od Orange

W ostatnich dniach naprawdę sporo dzieje się w piłkarskiej Lidze Europy. Po pokonaniu reprezentacji Walii 2:1, Polacy odnieśli dotkliwą wyjazdową porażkę z Belgią (6:1) i wyjazdowo zremisowali z Holandią (2:2). Wczoraj Polska ponownie zmierzyła się z Belgią, co zakończyło się porażką 0:1. Nic dziwnego, skoro piłkarze grali przyzwoicie jedynie w końcówce spotkania. Na osłodę rozczarowania Orange przygotowało dla klientów sieci darmowe pakiety internetu.Orange na pocieszenie po przegranym meczu piłkarskim rozdaje darmowe pakiety internetowe, opiewające na 4 GB danych. Odebrać może je każdy użytkownik sieci pomarańczowego operatora.Aby odebrać darmowy pakiet należy wysłać SMS-a z zakładki "dla Ciebie" w aplikacji Mój Orange lub standardowego SMS-a o treścina numer. Opłata będzie zgodna z cennikiem Twojego planu taryfowego. Użytkownicy Orange Flex mogą odebrać pakiet wpisując CZEKOLADA w aplikacji, w zakładce "Kody promocyjne".Bonusowy pakiet można aktywować do godziny 23:04, dnia 15 czerwca 2022 roku, czyli do dziś. Promocyjne gigabajty są ważne przez 3 dni od daty aktywacji, mają pierwszeństwo przed danymi z pakietu w ramach abonamentu i obowiązują wyłącznie na terenie Polski.Źródło: Orange