Google zapłaci kobietom 118 milionów dolarów za dyskryminację płacową

Kara jest wysoka.

Google zrekompensuje kobietom niższe pensje

Duże odszkodowanie wcale nie jest duże

Dyskryminacja płacowa w miejscu pracy ma miejsce wtedy, gdy pensja otrzymywana przez pracowników w jednej firmie na tych samych stanowiskach i o tym samym zakresie obowiązków, jest różna i uzależniana na przykład od płci lub preferencji pracodawcy. W ostatnich latach sporo mówi się o nierównościach płacowych kobiet i mężczyzn, czyli tzw. gender pay gap. Problem ten dotyka nie tylko małe firmy, ale także wielkie korporacje. Po pięciu latach od rozpoczęcia sporu pracowniczki Google wywalczyły prawo do związanego z tym wielomilionowego odszkodowania.Wskutek pozwu zbiorowego złożonego przeciwko Google i dotyczącego różnic w wynagrodzeniach i dyskryminacji ze względu na płeć, powodowie po pięciu latach osiągnęli porozumienie z firmą. Google zapłaci pracownikom oraz byłym pracownikom zadośćuczynienie w wysokości 118 milionów dolarów (ok. 523 mln złotych). Gigant z Mountain View zobowiązał się ponadto do wprowadzenia zmian w działaniu firmy.Google od teraz ma obowiązek angażowania analityków i ekonomistów w politykę kadrową, aby zapewnić zgodność zasad firmy ze standardami etycznymi. Podmiot musi zatrudnić niezależnego, zewnętrznego analityka, który pomoże firmie wypracować bardziej sprawiedliwe praktyki wyrównywania poziomów płac przy zatrudnianiu. Proces ten ma być nadzorowany przez zewnętrznego audytora przez najbliższe trzy lata.Kwota 118 milionów dolarów robi wrażenie, ale zostanie rozłożona na około 15500 pracowników, zajmujących 236 różnych stanowisk. Średnio na osobę zostanie wypłacone ok. 7613 dolarów, co stanowi równowartość ok. 33 793 złotych. Oczywiście osoby zatrudnione na lepiej płatnych stanowiskach dostaną nieco więcej niż pracownicy niższego szczebla.Analityk David Neumark szacował w artykule opublikowanym w maju 2021 roku w Business Standard, że Google płaci kobietom średnio o 16 794 dolarów mniej rocznie niż mężczyznom na podobnych stanowiskach.Źródło: Business Wire