Xiaomi Pay w Polsce. Lista banków wydłuża się

Lista banków wspierających wygodne płatności zbliżeniowe Xiaomi Pay w Polsce rośnie. W maju informowaliśmy Was o tym, że do grona szczęśliwców dołączyli klienci Crédit Agricole Bank Polska korzystający z kart MasterCard. Miło nam poinformować, że teraz z dobrodziejstw systemu płatności od Xiaomi skorzystają kolejni konsumenci.Serwis Cashless.pl przekazał dziś, że z systemu płatności zbliżeniowych Xiaomi Pay mogą już korzystać klienci banków BPS oraz zrzeszonych w tej grupie banków spółdzielczych. Do skorzystania z usługi potrzebna jest apka Mi Fitness , kompatybilne urządzenie oraz karta debetowa lub kredytowa wydana przez Mastercard w jednym z rzeczonych banków.Do zbliżeniu opaski lub zegarka do terminala płatniczego należy potwierdzić transakcję kodem SMS. Nie jest to operacja tak wygodna, jak płacenie smartfonem z NFC i Google Pay lub Apple Pay.Obecnie lista urządzeń Xiaomi oferujących możliwość użytkowania Xiaomi Pay jest wyjątkowo krótka. Znalazły się na niej opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC oraz zegarki Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active . Już wkrótce zapewne dołączy do nich także Xiaomi Mi Smart Band 7 . Na razie zaprezentowano wyłącznie jego wersję na rynek chiński.Na tę chwilę z płatności zbliżeniowych Xiaomi Pay mogą korzystać klienci następujących instytucji finansowych:Źródło: Cashless