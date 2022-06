Żabka zgniata konkurencję. Firma dostarczy Ci zakupy w plener

Na razie tylko w kilku miejscach.



Żabka zaczyna robić wszystko, aby technologicznie przegonić konkurencję na różnych polach. Od dłuższego czasu możemy skorzystać z aplikacji Jush, ale teraz będzie można jej użyć w zupełnie nowy sposób. Okazuje się bowiem, że Żabka za pośrednictwem Jush dostarczy zamówione zakupy w plener.



Na start usługa została ograniczona do konkretnych lokalizacji.



Żabka dostarczy zakupy w plener



Nowa usługa Żabki związana z dostawą została wprowadzona do aplikacji Jush i obecnie działa tylko i wyłącznie na terenie Warszawy. Co ciekawe, dostawa została ograniczona do najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w mieście - nie wiadomo czy zostanie rozszerzona na inne punkty w nadchodzących tygodniach.