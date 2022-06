Sharing sygnału telewizyjnego zlikwidowany. Korzystałeś? Możesz mieć problemy

Chytry dwa razy płaci.

Sharing, czyli nielegalne udostępnianie płatnych treści

Lubelscy policjanci poinformowali o swoim sukcesie związanym ze zwalczaniem cyberprzestępczości. Wykryli oni nielegalny punkt rozsyłania sygnału telewizyjnego płatnych platform cyfrowych. Za przestępstwo tak zwanego "sharingu" 39-latkowi z Lublina grozi do 3 lat więzienia. Ukarane mogą zostać również osoby odnoszące korzyść z nieopłacania abonamentu i korzystające z usług nieroztropnego "przedsiębiorcy".Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie podają, że w ubiegłym tygodniu przeszukali dziewięć lokalizacji na terenie województwa lubelskiego. W każdej znaleźli sprzęt umożliwiający nielegalne udostępnianie sygnału telewizji cyfrowej z wykorzystaniem niedozwolonych urządzeń, to znaczy przerobionionych dekoderów. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 11 przerobionych dekoderów, 2 karty abonenckie, czytniki kart telewizyjnych i router, dzięki któremu dzielono sygnał.