Teraz w demo Resident Evil Village zagrasz w przeglądarce

Wystarczy dobre połączenie internetowe.

Resident Evil Village – demo w chmurze

Kiedyś wypuszczenie gry na rynek bez udostępnienia jej darmowego dema było nie do pomyślenia. Dzisiaj tak naprawdę mało który deweloper pozwala zagrać w demówki swoich produkcji, a szkoda. Tych powinno pojawiać się znacznie więcej, chociaż i tak powoli wracają one do łask. Teraz Capcom pokazał, jak powinny wyglądać dema przyszłości.Choć Resident Evil village zadebiutował w maju ubiegłego roku, już od kwietnia tego samego roku grę można było wypróbować przed zakupem, za pośrednictwem darmowego dema dostępnego chociażby w platformie Steam. To samo demo właśnie otrzymało swoją przeglądarkową wersję.Tak, od teraz w demo Resident Evil Village możesz zagrać w przeglądarce, bez konieczności pobierania jakichkolwiek plików i logowania się do jakichkolwiek serwisów. Internetowe demo działa bowiem w chmurze, a obsługuje je technologia Immersive Stream for Games – ta sama, na której bazuje należąca do Google platforma Stadia.Przeglądarkowe demo Resident Evil Village dzięki przesyłaniu strumieniowemu można wypróbować nie tylko na komputerach z systemem Windows i macOS, ale także na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS. Na pierwszych trzech platformach demo oficjalnie działa w przeglądarce Google Chrome , a na iOS w Safari. Wygląda też jednak na to, że można odpalić je we wszystkich przeglądarkach bazujących na silniku Chromium, takich jak Microsoft Edge Rzecz jasna, demo ma pewne wady. Po pierwsze, jego rozdzielczość jest ograniczona do 1080p. Po drugie, gracz może odwiedzić w nim tylko dwa regiony gry – Village i Castle. W demie możesz spędzić tyle czasu, ile tylko sobie życzysz, ale miej na uwadze, że nie pozwala ono na dokonanie zapisu rozgrywki.