Darmowy pakiet internetu 5 GB od Orange

Paczka internetu za darmo.

Darmowy pakiet internetowy Orange - na 5 GB

Wczoraj w drugiej kolejce tegorocznej Ligi Narodów reprezentacja Polski w piłce nożnej niespodziewanie zremisowała wyjazdowy mecz z Holandią. Spotkanie, które zakończyło się wynikiemmogło przynieść trzy punkty Polakom, jako że ci w pewnym momencie prowadzili już stosunkiem dwóch bramek. Zgodnie z tradycją, aby świętować sukces piłkarzy, Orange postanowiło rozdać darmowe pakiety internetowe. Tym razem opiewające na całe 5 GB.Firma Orange poinformowała, że z okazji piłkarskiego remisu, każdy użytkownik usług sieci może odebrać darmowy pakiet internetowy, wynoszący 5 GB. Jak skorzystać z bonusu?By otrzymać darmową paczkę danych od Orange, przejdź do zakładki "dla Ciebie" w aplikacji Mój Orange i wyślij z tego poziomu specjalnego SMS-a lub wyślij standardowo SMS o treścina numer- opłata za SMS będzie zgodna z Twoim planem taryfowym.Korzystający z Orange Flex mogą otrzymać pakiet internetowy wpisując ORANJE aplikacji, w zakładce "Kody promocyjne".Oczywiście obowiązują pewne zasady i ograniczenia. Naturalnie, na jednym numerze można aktywować tylko jeden darmowy pakiet GB za gole. Aktywacji możesz dokonać tylko do godziny 22:53, do 12 czerwca 2022 roku. Promocyjne gigabajty są ważne przez 3 dni od momentu aktywacji i obowiązują wyłącznie w kraju.Źródło: Orange