Ta sztuczna inteligencja narysuje wszystko, czego zapragniesz. Sprawdź sam

Nie żartuję.

Dall.E mini narysuje dosłownie cokolwiek

Czy komputery są w stanie zastąpić ludzi, jeśli chodzi o tworzenie dzieł sztuki? Patrząc na możliwości sztucznej inteligencji Dall.E mini nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jakiś czas temu stworzono stronę internetową, na której każdy internauta może przetestować jej potencjał. Wystarczy wpisać po angielsku to, co chcemy ujrzeć w formie graficznej, a SI weźmie się za generowanie obrazów. Narzędzie jest bezpłatne, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej i zaprawdę powiadam Wam: powinniście się nim pobawić.Internetowe narzędzie działa w dość prosty sposób. Backend generatora obrazów jest połączony ze sztuczną inteligencją, która od jakiegoś czasu przeszukuje sieć w poszukiwaniu obrazów, aby "uczyć się", czym są poszczególne rzeczy. Często zapamiętuje to odczytując podpisy dołączone do zdjęć. SI wie jak wygląda papież Jan Paweł II, banan i samochód Mazda MX-5. Rozróżnia internetowe memy i ogólnie rzecz biorąc jest bardzo "kumata".