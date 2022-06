Streaming powoli zabija telewizję. Z ilu serwisów korzystasz?

Dane nie kłamią.

Streaming coraz popularniejszy w Polsce





Nowe dane, które zostały udostępnione przez Joannę Kopeć z Nielsen Media wskazują na to, że serwisy streamingowe zyskują coraz większą popularność. Polscy użytkownicy zaczynają się do nich coraz bardziej przekonywać. Do tego stopnia, iż w obecnej rzeczywistości można mówić już o tym, że klasyczna telewizja zaczyna tracić popularność.Skąd takie wnioski?W 2020 roku w Polsce około 20 proc. gospodarstw domowych płaciło za dostęp do treści wideo. Rok później, w 2021 roku było to już 30 proc. Według Nielsena to wzrost o około 1,4 miliona gospodarstw domowych. Takie liczby mogą robić wrażenie. Swoje na pewno w tym temacie zrobiła też pandemia, która przykuła nas do ekranów - przez lockdown oraz zamknięcie w domach.