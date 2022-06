Nowa mapa Google pokazuje, jak człowiek zmienia powierzchnię Ziemi

Oto Dynamic World.

Człowiek niewątpliwie miał ogromny wpływ na to, jak dziś wygląda Ziemia. Na przestrzeni lat zmieniano przebiegi rzek, wycinano lasy, osuszano bagna, stawiano ogromne mury przebiegające przez całe łańcuchy górskie, budowano zamki, których ruiny wciąż możemy podziwiać i nie tylko. Ba, za sprawą ludzkości Ziemia wciąż się zmienia.Tak się składa, że Google właśnie stworzyło mapę, która te wszystkie procesy doskonale obrazuje. Wykorzystuje ona silnik Google Earth, a jej nazwa to Dynamic World.Dynamic World z pomocą sztucznej inteligencji i zdjęć satelitarnych pokazuje, jak powierzchnia naszej planety zmienia się za sprawą zmian klimatu oraz zagospodarowywania terenu, i to niemal w czasie rzeczywistym. Mapa wyświetla aż dziewięć typów pokrycia terenu na raz. Te typy pokrycia to woda, drzewa, trawa, zalana roślinność, uprawy, krzewy i zarośla, zabudowania, pustkowia oraz śnieg i lód. Każdy piksel na mapie reprezentuje około 120 metry kwadratowe obszaru.

Stworzona przez Google mapa Dynamic World. | Źródło: Google

Mapa stale aktualizowana

„niespotykany poziom szczegółowości tego, co znajduje się na danym obszarze i jak jest on wykorzystywany – niezależnie od tego, czy chodzi o lasy w Amazonii, tereny rolnicze w Azji, miasta w Europie czy zbiorniki wodne w Ameryce Północnej”

Co istotne, dzięki Dynamic World możemy też sprawdzić, jak wybrany obszar na Ziemi zmienił się w wybranym okresie – oczywiście jeśli zostało to udokumentowane (dane zastosowane w mapie sięgają 2015 roku). Za przykład Google obrał to, jak mapa obrazuje zmiany terenu, które nastąpiły w 2021 roku w Kalifornii za sprawą pożarów takich obszarów jak lasy.Mapa Dynamic World została opracowana we współpracy z World Resources Institute – grupą badawczą non-profit, aby zapewnićGoogle chwali się, że każdego dnia do bazy danych wykorzystywanych przez Dynamic World wprowadzanych jest aż 5000 zdjęć. Widoki na mapie aktualizowane są co dwa do pięciu dni, w zależności od obszaru.Aby wypróbować mapę Dynamic World w akcji, wystarczy że przejdziesz pod ten adres . Aby znaleźć na mapie wybrany obszar świata, którego zmiany i zagospodarowanie terenu chcesz prześledzić, wystarczy że skorzystasz z jej wyszukiwarki, lub ręcznie przesuniesz jej widok.Źródło: Google, fot. tyt. Pixabay/Foto-Rabe