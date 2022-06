Drugi smartfon OPPO lub Samsung za 1 złoty w Plusie

Smartfony w ofercie ratalnej

Plus przygotował specjalną ofertę rodzinną, która obowiązuje od 9 czerwca 2022 roku.Klienci, którzy zdecydują się na ratalny zakup smartfona OPPO Reno7 5G , OPPO Reno7 Lite 5G czy Samsunga Galaxy S21 FE 5G w ofercie abonamentowej otrzymają drugi smartfon, odpowiednio OPPO A16 lub Samsung Galaxy A03 za jedyną złotówkę.Dodatkowo opłata za drugi i kolejny abonament będzie wynosiła jedynie złotówkę miesięcznie aż przez rok.W ofercie ratalnej nowy OPPO Reno7 5G, który niedawno testowaliśmy na łamach naszego serwisu, jest dostępny za 299 złotych na start i np. 36 rat po 72.22 złotych miesięcznie za sprzęt. Natomiast OPPO Reno7 Lite 5G można kupić za 199 złotych na start i np. 36 rat po 52,78 złotych miesięcznie. Klienci, którzy wybiorą jeden z tych modeli wraz z abonamentem mogą dobrać smartfon OPPO A16 jedynie za złotówkę.Klienci mogą wybrać również Samsunga Galaxy S21 FE 5G w ofercie ratalnej za 349 złotych na start i np. 36 rat po 94,44 złotych miesięcznie za sprzęt. Przy zakupie urządzenia w ofercie z abonamentem, użytkownicy otrzymają smartfon Samsung Galaxy A03 za symboliczną złotówkę.Klienci, którzy posiadają lub dokupią abonament, zapłacą pełną kwotę jedynie za pierwszy abonament, a kolejnych pięć otrzymają za symboliczną złotówkę miesięcznie i to przez cały rok. Dzięki tej ofercie można zaoszczędzić nawet 1 308 złotych na pojedynczym abonamencie ze smartfonem, a w rodzinnym budżecie może pozostać aż 5 046 złotych.Aby skorzystać z promocji wystarczy mieć lub kupić abonament za minimum 44,90 złotych miesięcznie i dobrać kolejny abonament za minimum 55 złotych miesięcznie. Przy wyborze oferty z urządzeniem, klient otrzymuje aż rok abonamentu za 1 złoty miesięcznie. Natomiast klienci, którzy zdecydują się tylko na abonament telefoniczny zapłacą złotówkę miesięcznie przez pół roku.Źródło: Plus