Ranking prędkości internetu stacjonarnego i mobilnego - maj 2022

Gigantyczne przetasowania.

W sieci ukazał się właśnie najnowszy ranking prędkości internetu w Polsce. Pod uwagę wzięto zarówno oferty internetu domowego, jak i internetu mobilnego. Przygotowane przez Speedtest.pl zestawienie obrazuje ogromne zmiany, jakie miały miejsce na przestrzeni czasu od publikacji wcześniejszego rankingu. Mamy do czynienia z nowym liderem rankingu domowego oraz nowym liderem rankingu mobilnego.Warto dodać, że dane źródłowe pochodzą z apki webowej dla przeglądarek oraz aplikacji Speedtest.pl dla systemów iOS, Android oraz Windows.Ten ranking zbudowano w oparciu o około 2,3 miliona testów. Średnia prędkość pobierania danych w Polsce w przypadku internetu stacjonarnego wyniosła w maju 105 Mb/s. To kolejny rekord. Za poprawę sytuacji w naszym kraju odpowiada wzrost popularności światłowodów FTTH oraz poprawa technologii dostarczania telewizji kablowych.Majowy ranking zawojował T-Mobile Stacjonarny ze średnią prędkością pobierania na poziomie 201,5 Mb/s. Tym samym na drugą lokatę spadł dotychczasowy lider, UPC (200,4 Mb/s), a na dalszych pozycjach znalazły się INEA (194 Mb/s) oraz Vectra (170 Mb/s).Statystyki prędkości za ostatnie dwanaście miesięcy wyglądają następująco:

Ranking internetu mobilnego - maj 2022

Jak zmierzyć prędkość internetu?

Źródło: Speedtest.plCo ważne, najlepszą prędkość przesyłania danych gwarantuje INEA, podobnie z resztą jak najniższe opóźnienia. Warto to brać pod uwagę przy wyborze operatora i nie kierować się tylko marginalnymi w gruncie rzeczy różnicami w średniej prędkości pobierania.Źródło: Speedtest.plNajnowszy ranking internetu mobilnego stworzono przy wykorzystaniu danych z 257 tysięcy pomiarów dokonanych w sieciach 3G, 4G i 5G, wykonanych w aplikacjach dla Androida i iOS. Średnie prędkości dla pobierania i wysyłania, a także opóźnień wynosiły odpowiednio 41,6 Mb/s, 10,4 Mb/s i 32,8 ms. Po raz pierwszy od dawna w rankingu nastąpiły gigantyczne przetasowania.Dotychczasowi liderzy, czyli T-Mobile oraz Orange Polska zamienili się miejscami z Playem oraz Plusem. "Zmiany w rankingu są związane z jednej strony ze spadkami prędkości pobierania danych (o 11% w stosunku do średniej za 1 kwartał 2022r.) u klientów obu spółek współpracujących w ramach NetWorks!, a z drugiej strony z przyspieszeniem w Play (+5%) i Plusie (+13%)" - czytamy.Przyczyną spadku prędkości pobierania miało być uzgodnione z UKE porządkowanie pasma i rekonfiguracja sieci. Ten stan rzeczy ma być przejściowy i w czerwcu sytuacja ma wrócić do normy.Źródło: Speedtest.plPozostałe statystyki internetu mobilnego podejrzycie poniżej.Źródło: Speedtest.plJeśli chcesz zmierzyć sobie prędkość internetu za pomocą narzędzia Speedtest.pl, skorzystaj z jednego z poniższych odnośników.Źródło: Speedtest.pl