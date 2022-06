Lubicie Windows 11 coraz mocniej. Do AMD też wzdychacie coraz częściej

Z początkiem czerwca ukazała się najnowsza ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania na platformie Steam . Dane pozyskane z dziesiątek milionów komputerów graczy pozwalają uzyskać wgląd w to, jak zmienia się popularność systemów operacyjnych oraz podzespołów pośród miłośników gier komputerowych. Dostrzegalne są zwłaszcza dwa trendy: coraz większa liczba użytkowników pecetów przekonuje się do Windowsa 11, a AMD powoli, ale konsekwentnie podbiera klientów Intelowi.Trudno jest oprzeć się przekonaniu, iż znaczna część czytelników serwisu Instalki.pl nie darzy systemu Windows 11 wielką estymą. Internauci zarzucają, że Microsoft w swoim najnowszym OS-ie niepotrzebnie skomplikował pewne rzeczy, usunął niektóre lubiane funkcje i nie zaoferował niemal nic w zamian. Jednym słowem: przesiadka z Windows 10 na Windows 11 zdaniem wielu nie ma najmniejszego sensu. Mimo to Windows 11 zyskuje nieco na popularności. Jego udziały w tej chwili to aż 19,59 procent.

AMD dogania Intela

NVIDIA deklasuje AMD

Popularność systemów operacyjnych w maju 2022 roku według ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na platformie Steam. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze SteamRosnąca popularność Windows 11 pośród graczy korzystających z platformy Steam może wynikać przede wszystkim z tego, że nowe laptopy oraz gotowce do gier dostarczane sią coraz częściej właśnie z "jedenastką" na pokładzie. Oczywiście niektórzy użytkownicy świadomie ulepszają za darmo Windows 10 do Windows 11 , są zadowoleni i nie chcą wracać do "dziesiątki". Tak czy inaczej: Windows 11 zyskuje na popularności, ale... Windows 10 też. Traci za to Windows 7 - i to mocno.W maju z procesorów marki AMD w swoich komputerach korzystało 32,80 procenta użytkowników Steam. Oznacza to wzrost o 1,24 procenta względem kwietnia. Wielką tajemnicą nie jest to, jaka firma na tym traci. Intel w analogicznym okresie zanotował spadek udziałów o 1,23 punkta procentowego, legitymując się posiadaniem 67,19 procenta rynku. To wciąż dużo, ale różnica maleje z miesiąca na miesiąc.Popularność procesorów w maju 2022 roku według ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na platformie Steam. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze SteamCzy AMD coś znaczy na rynku kart graficznych? Coś tak, ale przewaga NVIDIA jest ogromna i nic nie zwiastuje tego, aby sytuacja miała się zmienić. 75,93 procenta komputerów korzysta z GPU NVIDIA, a zaledwie 14,91 procenta z rozwiązań od AMD. Udział NVIDIA wzrósł o 0,1 procenta, a AMD zmalał o 0,1 procenta.Popularność kart graficznych w maju 2022 roku według ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na platformie Steam. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze SteamDość powiedzieć, że wśród piętnastu najczęściej użytkowanych kart graficznych na Steam nie ma ani jednej propozycji od AMD. Dopiero szesnaste miejsce z udziałem na poziomie 1,49 procent zajmuje AMD Radeon RX 580. Osiemnasta pozycja należy do... zintegrowanych kart grafiki tego producenta. AMD Radeon RX 570 jest 22. w zestawieniu. Auć.Nic nie wskazuje na to, aby powyższy stan rzeczy miał się zmienić. przynajmniej na razie. Grunt, że karty graficzne tanieją Źródło: Steam