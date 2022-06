WWDC 2022 - jak i gdzie obejrzeć konferencję Apple?

Start już dziś o 19.



Pora na stały punkt programu w okolicach czerwca - konferencję Apple Worldwide Developers Conference. Wydarzenie rozpocznie się już dzisiaj i potrwa do piątku 10 czerwca. Tym razem Apple ponownie zdecydowało się na wydarzenie wirtualne, do którego będzie mógł dołączyć każdy zainteresowany.



Gdzie i jak obejrzeć konferencję Apple WWDC 2022?



WWDC 2022 - gdzie obejrzeć?



Konferencja Apple WWDC 2022 rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Firma pozwoli ją śledzić bezpośrednio na swojej stronie lub na własnym kanale w serwisie YouTube. Odtwarzacz, który zamieni się w transmisję na żywo jest już dostępny i możecie zobaczyć go poniżej.





Po zakończeniu konferencji na stronie Apple będzie można znaleźć powtórkę do odtworzenia w dowolnym momencie. Oprócz oficjalnej strony producenta i YouTube, konferencja WWDC 2022 będzie dostępna również na platformie Apple TV. To już na szczęście nie te czasy, kiedy Apple ograniczało swoje wydarzenia do przeglądarki Safari. Opcji jest teraz naprawdę mnóstwo i jestem przekonany, że na pewno znajdziecie coś dla siebie.

WWDC 2022 - czego się spodziewać?



W przeciwieństwie do wiosennych i jesiennych wydarzeń organizowanych przez Apple, konferencja WWDC jest poświęcona oprogramowaniu. Dzisiaj dowiemy się więc mnóstwa szczegółów na temat nadchodzących systemów operacyjnych firmy i nowych wersji iOS, iPadOS oraz macOS. Niektóre źródła wskazują także na to, iż podczas dzisiejszego wydarzenia Apple ma zaprezentować



Czytaj też: Statystyki instalacji iOS 15 to coś, o czym Android może tylko pomarzyć





Po zakończeniu konferencji na stronie Apple będzie można znaleźć powtórkę do odtworzenia w dowolnym momencie. Oprócz oficjalnej strony producenta i YouTube, konferencja WWDC 2022 będzie dostępna również na platformie Apple TV. To już na szczęście nie te czasy, kiedy Apple ograniczało swoje wydarzenia do przeglądarki Safari. Opcji jest teraz naprawdę mnóstwo i jestem przekonany, że na pewno znajdziecie coś dla siebie.W przeciwieństwie do wiosennych i jesiennych wydarzeń organizowanych przez Apple, konferencja WWDC jest poświęcona oprogramowaniu. Dzisiaj dowiemy się więc mnóstwa szczegółów na temat nadchodzących systemów operacyjnych firmy i nowych wersji iOS, iPadOS oraz macOS. Niektóre źródła wskazują także na to, iż podczas dzisiejszego wydarzenia Apple ma zaprezentować zupełnie nową wersję MacBooka Air - w wielu kolorach do wyboru. Niektóre przecieki mówiły też o Macu Pro, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, aby dla Apple ten sprzęt był obecnie priorytetem.

Źródło: własne / fot. Apple

Oprócz najbardziej popularnych sprzętów, na WWDC 2022 poznamy także nowości, które trafią na jesień do inteligentnych zegarków Apple Watch oraz na platformę Apple TV - wszystko to w postaci watchOS 9 oraz tvOS 16. Mark Gurman z Bloomberga donosi, iż w przypadku smartwatchy, Apple będzie chciało się skupić na funkcjach związanych ze snem oraz sportem. Na całe szczęście wszystkie karty zostaną odsłonięte przez Apple już niebawem.