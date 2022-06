Poważna awaria Revolut. Wpłacane pieniądze nie docierają na konto

Revolut - aplikacja nie działa

Drogi @RevolutApp, czy dzisiejsze problemy z aplikacją obejmują też doładowanie konta? Nie działa mi doładowanie - kasa zeszła mi z karty kredytowej w banku, ale nie pojawiła się na Revolucie pic.twitter.com/uRcGiegd1s — Paweł Pilarczyk (@pila3d) June 6, 2022

Aplikacje mobilne pomagają nam w wielu codziennych sytuacjach, ale ich awarie mogą być bardzo dotkliwe, szczególnie jeżeli mowa o finansach. W poniedziałek 6 czerwca przekonali się o tym użytkownicy Revolut.W momencie pisania tego tekstu występują liczne problemy z Revolut . W sieci pojawiają zgłoszenia od użytkowników, którzy borykają się z brakiem dostępu do własnych pieniędzy.Klienci Revoluta grzmią w mediach społecznościowych, że nie mogą zalogować się do aplikacji. To nie koniec problemów - próby doładowania konta kończą się niepowodzeniem. Sam próbowałem doładować konto za pomocą Google Pay. Pieniądze zostały pobrane z konta, ale środki nie pojawiły się w aplikacji Revolut. Jest za to komunikat, że aplikacja ma problemy, a jej twórcy pracują nad wyeliminowaniem awarii.Skala awarii wydaje się naprawdę duża bowiem na Twitterze widać zgłoszenia od użytkowników z całej Europy.Revolut zapewnia, że to przejściowe problemy, które wkrótce ustąpią. Kiedy? Tego nie wiadomo. Jak widać, poleganie tylko na jednej aplikacji do finansów może być ryzykowne.Klientom Revoluta polecamy stronę Stan systemu , gdzie w czasie rzeczywistym dostępne są informacji o funkcjonowaniu poszczególnych usług.