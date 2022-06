Przesyłka OLX do Paczkomatu bez etykiety. Wypróbowałem jak działa

Paczkomaty bez etykiet w ramach Przesyłki OLX

"Zmiana ta z pewnością ucieszy wszystkich sprzedawców OLX, bo znacznie ułatwia nadawanie przesyłek w Paczkomatach InPostu. Od teraz wystarczy na czytniku Paczkomatu zeskanować QR kod z aplikacji InPost lub na ekranie wpisać kod nadania i skrytka otworzy się automatycznie. Resztą, czyli drukiem etykiety i transportem paczki do odbiorcy zajmie się InPost" –

"Chcemy dostarczać naszym użytkownikom bezproblemowe i wygodne rozwiązania Możliwość nadania paczki bez konieczności generowania i drukowania etykiety jest przykładem takich działań, które możemy realizować dzięki naszej udanej współpracy z InPost"

Miałem dziś do wysłania kilka przedmiotów sprzedanych na OLX i ze zdziwieniem dostrzegłem, iż nie muszę drukować do nich etykiet. Działanie to zostało zaproponowane jako opcjonalne, a ja mogłem włożyć przesyłki do automatu paczkowego, uprzednio prezentując tylko przed czytnikiem kod QR z maila. Moja wątpliwości i zdumienie rozwiało biuro prasowe InPost. Dziś oficjalnie wystartowały Przesyłki OLX do Paczkomatów InPost.Przesyłka OLX to bezpieczny sposób dokonywania zakupów na popularnej polskiej platformie ogłoszeniowej. Miło mi poinformować, że właśnie znacząco usprawniono jej działanie z perspektywy osoby sprzedającej, stawiającej na opcję wysyłki poprzez Paczkomaty InPost. Dzięki rozwojowi współpracy sprzedający mogą teraz wybrać nowej możliwości nadania bez etykiety. Sprzedawca otrzyma specjalny kod w aplikacji InPost oraz kod QR na maila.Do tej pory nadawanie przesyłek w Paczkomatach bez etykiety było możliwe wyłącznie z poziomu aplikacji InPost Mobile.informuje Michał Lis, Dyrektor Sprzedaży Krajowej w InPost.Wysłanie paczki bez etykiety jest naprawdę proste. Wystarczy potwierdzić sprzedaż na OLX poprzez maila lub panel użytkownika, a następnie zaznaczyć opcję "nadawaj bez etykiety". Kod nadania zostanie wysłany w apce InPost i komunikacie mailowym. Paczkę można nadać w dowolnym (!) Paczkomacie.Potwierdzam, wszystko działa świetnie.- mówi Agnieszka Dąbrowska, Dyrektor Rozwoju Produktu OLX.Czym miłym zaskoczy nas InPost w kolejnych tygodniach? Nie mogę się doczekać.Źródło: mat. własny, InPost