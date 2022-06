Nie możesz nadać przesyłki w Paczkomacie? Wyjaśniamy, co się dzieje

Paczkomaty 4.06.2022 - przerwa techniczna

Drodzy Klienci, w trakcie prac serwisowych w terminie 04.06.2022, w godzinach 06:00-18:00 (12 godzin), bez przeszkód odbierzecie swoje przesyłki z Paczkomatów przy pomocy aplikacji InPost Mobile, kodu odbioru lub kodu QR. — PaczkomatyPL (@PaczkomatyPL) June 2, 2022

Wielu Polaków zadaje dziś w sieci całą masę pytań związanych z działaniem Paczkomatów. Nic dziwnego, bowiem od godziny 6:00 rano 4 czerwca występują problemy z funkcjonowaniem systemu InPost. Dlaczego nie można włożyć przesyłki do Paczkomatu? Dlaczego nie da się utworzyć przesyłki w Paczkomacie? Dlaczego nie działa zwrot w Paczkomacie? Spokojnie, to tylko... przerwa techniczna.InPost zapowiedział, że na 4 czerwca 2022 roku od godziny 6:00 do godziny 18:00 przypada przerwa techniczna związana z działaniem systemu Paczkomatów. Na szczęście niektóre usługi działają. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odebrać przesyłkę z Paczkomatu poprzez aplikację InPost Mobile , kod odbioru albo kod QUR lub zamówić sobie towar w Internecie z dostawą do Paczkomatu. Tyle dobrych wiadomości.Z uwagi na przeprowadzane w podanym wyżej terminie prace niemożliwym jest tworzenie i umieszczanie przesyłek w Paczkomatach - dotyczy to także zwrotów. Zwrot na Allegro i wygenerowanie etykiety w podanych godzinach może się nie udać. Firma podała, że status przesyłek w aplikacji InPost i na platformie WebTrucker nie będzie aktualizowany.Co więcej, najprawdopodobniej nie działają powiadomienia w aplikacji InPost oraz wysłane drogą mailową i SMS-ową. Jeżeli spodziewacie się paczki, komunikat o jej nadejściu może pojawić się dopiero po godzinie 18:00.InPost jednocześnie zapowiedział wydłużenie terminów odbiorów paczek, ważności etykiet, kodów nadania i kodów zwrotu. Skoro usługodawca zdecydował się na taki krok, a paczki nadane w sobotę i tak nie byłyby wyjęte z Paczkomatów przed nastaniem poniedziałku, nie ma większych powodów do niepokoju.Prace serwisowe InPost i Paczkomatów zdarzają się cyklicznie.Źródło: InPost