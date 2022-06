Rekord prędkości transferu danych znowu pobity, ponownie w Japonii

Rekordy transferu danych bite przez badaczy z NICT na przestrzeni lat. | Źródło: NICT

Petabit na sekundę – co to znaczy?

Technologia, która umożliwiła przełom

Kolejny rekord jest tylko kwestią czasu

Bardzo możliwe że wartość 1,02 petabita na sekundę mówi Ci bardzo niewiele. Nie martw się jednak, naukowcy śpieszą z wyjaśnieniami. Wskazują oni bowiem, że 1,02 Pb/s można porównać do wysłania komuś 127 500 GB danych w sekundę. Taka prędkość wystarczyłaby jednocześnie 10 milionom kanałów telewizyjnym do nadawania w 8K.W tym miejscu warto przypomnieć, że średnia prędkość Internetu domowego w Polsce to 100 Mb/s, a średnia prędkość Internetu światłowodowego to 188 Mb/s. Podmorskie kable telekomunikacyjne przesyłają zaś dane z prędkościami rzędu nawet kilkudziesięciu Tb/s.Prędkość 1,02 petabita na sekundę badacze uzyskali, budując system transmisji w pełni wykorzystujący technologię WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing) – rodzaj technologii zwielokrotniania sygnałów za pomocą światła laserowego – i łączący różne technologie wzmacniaczy. Sygnały reprezentujące dane są z użyciem laserów dzielone w tym przypadku na aż 801 kanałów, a następnie wysyłane do światłowodu.Co najlepsze, uczeni twierdzą, że zastosowana przez nich technika przesyłu danych jest kompatybilna z istniejącą strukturą światłowodową, chociaż została zmodyfikowana pod kątem wyższych prędkości i transmisji równoległej. Wykorzystany przez badaczy światłowód miał wprawdzie cztery rdzenie światłowodowe zamiast jednego, tak jak obecnie wykorzystywane kable, ale dane przesyłano w nich tylko w jednym trybie na rdzeń, co zdaniem badaczy oznacza, że istniejącą infrastrukturę można by zmodernizować pod kątem ich odbierania i odczytywania.Chociaż badacze z NICT nie podzielili się swoimi dalszymi planami, biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką Ci dzielą się swoimi sukcesami, można podejrzewać, że w najbliższej przyszłości swój ulepszony system wykorzystają, by spróbować pobić kolejny rekord prędkości przesyłu danych, tym razem na długim dystansie (nawet 3000 kilometrów). Wieści o takim rekordzie powinniśmy spodziewać się pod koniec roku.Jestem niezmiernie ciekawa, kiedy najnowsze rozwiązania opracowane przez badaczy z NICT będą powszechnie wykorzystywane. Niestety, na to musimy zapewne jeszcze długo poczekać.Źródło: NICT , fot. tyt. Unsplash/Compare Fibre