Internauta przerobił swój pokój do grania na wzór statku ze Star Citizen

Pokój gracza przerobiony na mostek statku kosmicznego

Szczegółowe koszty nietypowego pokoju

Wnętrze statku (stylizacja) : 11 685 dolarów

: 11 685 dolarów Drzwi automatyczne : 1700 dolarów

: 1700 dolarów Aneks kuchenny i jego wyposażenie : 1400 dolarów

: 1400 dolarów Trzy 65-calowe telewizory : 4400 dolarów

: 4400 dolarów 49-calowy zakrzywiony monitor Samsung CJ890 : 860 dolarów

: 860 dolarów Sterowanie lotem + kierownica : 1900 dolarów

: 1900 dolarów Oświetlenie LED : 860 dolarów

: 860 dolarów Komputer: 6650 dolarów

Zazwyczaj nie zapuszczam się w dziwne zakątki YouTube, bo jestem przerażony rzeczami, które tam znajduję. Tym razem algorytmy zaprowadziły mnie jednak w wyjątkowo ciekawe miejsce. Skierowały mój wzrok prosto na kanał tajskiego youtubera o pseudonimie Bankii, który należy dogrona miłośników gry Star Citizen . Internauta postanowił wydać ok. 30 000 dolarów, aby upodobnić swój pokój do mostku swojego ulubionego statku kosmicznego Crusader Hercules.W opublikowanym na swoim kanale filmie Bakii tłumaczy, ile czasu i pracy zajęło mu osiągnięcie odpowiedniego efektu. Na jego przestrzeni widać kilka różnych konceptów. Finalnie pokój zbudowany dzięki drewnianym płytom na stalowej ramie wygląda naprawdę świetnie, ale nie bądźcie zaskoczeni - został zaprojektowany przez zawodowych architektów.Do kosmicznego pomieszczenia wchodzi się przez rozsuwane automatycznie drzwi. Na kokpit składają się trzy telewizory o przekątnej 65 cali oraz zakrzywiony wyświetlacz pełniący rolę kokpitu dla symulatorów lotu i gier wyścigowych. Nie zabrakło kierownicy do gier. Aż dziw bierze, że komputer Bankiiego wykorzystuje "zaledwie" układ NVIDIA GeForce RTX 3090, a nie jeszcze wydajniejszego RTX 3090 Ti.Efekt przejścia z jednego, zwykłego pokoju do drugiego jest piorunujący. Brakuje w zasadzie tylko efektów dźwiękowych znanych z filmów science fiction. Zobaczcie sami.Pod koniec filmu Bankii prosi Elona Muska o darmowy samochód Tesla - oczywiście w ramach ewentualnej "współpracy" i opowiada o swoim sukcesie, który osiągnął dzięki pasywnego dochodowi. Omijając końcówkę, niczego nie stracicie.Ile youtuber wydał na poszczególne elementy wyposażenia kosmicznego pokoju?Źródło: YouTube