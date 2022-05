Pilot samolotu zasnął podczas długiego lotu. To mogło się źle skończyć

Niecodzienna sytuacja.



Pilot włoskich linii lotniczych ITA został zwolniony z pracy za rzekome zaśnięcie za sterami podczas jednego z lotów. Samolot ze “śpiącym” pilotem leciał pomiędzy Nowym Jorkiem a Rzymem. Włoski dziennik La Repubblica donosi, iż obaj piloci mieli zasnąć w kokpicie podczas lotu AZ609, który odbył się 30 kwietnia.



Dlaczego tak się stało?



Piloci mogą odpoczywać, ale muszą przestrzegać procedur



Według raportów medialnych za sterami usnął kapitan. Pierwszy oficer miał w tym samym czasie korzystać z “kontrolowanego odpoczynku”, na co zezwala większość linii lotniczych. Kiedy kapitan nie odpowiadał na wezwania kontroli lotów przez około 10 minut, Francja zdecydowała się poderwać myśliwiec, który miał za zadanie sprawdzić czy z samolotem wszystko w porządku.





fot. Nils Nadel - Unsplash

Ponieważ samolot linii ITA przelatywał nad Francją, kraj zdecydował się wdrożyć alarm terrorystyczny. Sam pilot oskarżony o sen zaprzeczał swojej drzemce. Linie lotnicze ITA nie wyjaśniły również do końca samej sytuacji. Przedsiębiorstwo zapewniło jednak, że ma obowiązek zagwarantować bezpieczeństwo podróży lotniczych. ITA przeprosiła również pasażerów i poinformowała, że podobna sytuacja nigdy się nie powtórzy.O ile sen w kokpicie faktycznie jest problemem, tak procedura kontrolowanego odpoczynku pozwala na zregenerowanie sił w praktyczny sposób. W tym wypadku jeden z pilotów może spać w kokpicie od 10 do 40 minut podczas lotu długodystansowego, na wysokości przelotowej - aby pozostać wypoczętym podczas wydłużonych godzin pracy.Dane felernego lotu AZ609 pokazują, że sam samolot pracował w sposób prawidłowy. Nie da się zauważyć także żadnego odchylenia kursu oraz innych anomalii. Niemal na pewno samolot wykorzystywał uprzednio zaprogramowanego autopilota, co jest standardem we wszystkich przelotach.