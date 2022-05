Rosyjski żołnierz ukradł Sony PS4 Ukraińcowi i prosi go mailowo o hasło do konta

Rosyjski atak na Ukrainę wiąże się nie tylko z działaniami czysto militarnymi, ale też wielokrotnie grabieżą. Było już głośno o przejmowaniu maszyn rolniczych czy sprzętu AGD. Konsol do gier proceder również nie omija, ale sprawa z Sony PS4, która właśnie wyszła na jaw, to przekroczenie kolejnej granicy absurdu.



Napada kraj, kradnie PS4, prosi o hasło do konta, a później wręcz grozi śmiercią

Jeden z rosyjskich żołnierzy ukradł mieszkańcowi Mariupola konsolę Sony PlayStation 4. Oczywiście czyn godny potępienia, tak jak kradzież jakiegokolwiek dobytku, ale jeszcze nie ma w tym nic niezwykłego. Szczytem abstrakcji było to, że wojskowy napisał do poszkodowanego Ukraińca maila, w którym prosi o podanie hasła do jego konta, aby mógł mieć dostęp do gier. Przy tym zapewnia, że nie chce sprawdzać jego poczty, po prostu chodzi o dostęp do gier. Widać Rosjanin nie uznaje tego, za coś dziwnego czy nietaktownego. Choć powinienem użyć raczej innego dosadniejszego słowa.



У людини з Маріуполя русня вкрала пс4, а тепер пише на пошту і просить пароль від акаунту. pic.twitter.com/oTjCYuiEkl — Ostapenko (@OstAnatoliy) May 29, 2022

Wymiana maili została udostępniona na Twitterze przez jednego z Ukraińskich użytkowników. W luźnym tłumaczeniu wygląda następująco: "-Wyślij kod z sieci PS -Nie -Potrzebuję twojego hasła, aby wejść w ukryte gry, nie potrzebuję twojej poczty" A później, zapewne po dłuższym braku reakcji Rosjanin napisał jeszcze "-Oooo ty. Odpowiesz czy umrzesz?"



Szczyt absurdu w wykonaniu rosyjskiego żołnierza, to już coś więcej niż zwykła wojenna grabież

Od w miarę naturalnego żądania po groźbę śmierci. To naprawdę szczyt cynizmu i absurdu. Inni internauci komentują zachowanie okupanta i nie zostawiają na nim suchej nitki. Sugerują też kontakt z pomocą Sony, aby poprosić o zablokowanie konta. Można to też spróbować wykonać na własną rękę. Wtedy konsola będzie mniej atrakcyjna dla Rosjanina, który dopuścił się tej kradzieży



Kuriozalna sytuacja.