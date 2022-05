Retro: zobacz kultowe reklamy operatorów telefonii komórkowej w Polsce

Archiwalne reklamy telefonii komórkowej

Kiedyś to było. Kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów. Powiedzcie mi: kiedy po raz ostatni emocjonowaliście się premierą nowego smartfona? Kiedy jakieś urządzenie zrobiło na Was naprawdę olbrzymie wrażenie? A może oferty operatorów? Jest jakaś, która wysadziła Was z butów, czy macie raczej wrażenie, że na polskim rynku operatorskim panuje stagnacja, bo SMS-y, połączenia i duże pakietu internetowe niemal wszędzie dostępne są w niskich cenach? Kiedyś było inaczej, a przypominają o tym archiwalne reklamy operatorów telefonii komórkowej.Każdy, kto pamięta przełom lat 90' XX wieku i początki XXI wieku wie doskonale, że producenci telefonów i operatorzy telefonii komórkowej starali się wtedy jak mogli, by zainteresować konsumentów swoimi produktami. Na ten właśnie okres przypadał wielki boom na telefony komórkowe, a Polacy lubili się nimi wyróżniać. Polifoniczne dźwięki, coraz lepsze wyświetlacze, nietypowe konstrukcje... Dzisiejsze smartfony mogą oczywiście o wiele więcej, ale nie towarzyszą im już takie emocje.W polskiej telewizji z przełomu wieków cała masa reklam dotyczyła telefonów i telefonii komórkowej. Era (dziś T-Mobile) reklamująca Tak-Tak, Plus przedstawiający Simplusa oraz młodzieżowe reklamy Idea (dziś Orange) Pop. Adam Małysz po pierwszych sukcesach reklamował biznesową taryfę Idea Optima i Nokia 3310 za... 33,10 netto dla firm. Przemysław Saleta w reklamie Idea prezentował nowinki technologiczne w ofercie sieci - telefony Siemens, Motorola, Ericson, Sagem. Ach, no i doskonali panowie z kabaretu Mumio w reklamach Plusa. KOPYTKO. Pamiętacie? ;)Jeśli nie pamiętasz, rzuć okiem na to, jak kiedyś reklamowano telefony. Jeżeli pamiętasz, przypomnij sobie jak wyglądała rzeczywistość mniej więcej dwie dekady temu.Źródło: YouTube