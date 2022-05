Helikopter Ingenuity miał odbyć na Marsie 5 lotów. Zobacz nagranie z lotu numer 25

Historyczny lot 25.

„Podczas naszego rekordowego lotu skierowana w dół kamera nawigacyjna Ingenuity dała nam zapierające dech w piersiach poczucie, jak to jest szybować 10 metrów nad powierzchnią Marsa z prędkością 5,5 metra na sekundę.”

Misja Ingenuity – co dalej?

Helikopter Ingenuity to pierwsza stworzona przez człowieka maszyna, która zdołała wbić się w przestworza na innej planecie, a konkretnie na Marsie. NASA zaprojektowała go, aby przetestować technologię, która być może pozwoli stworzyć jeszcze bardziej zaawansowane marsjańskie helikoptery, zdolne do prowadzenia obserwacji Czerwonej planety „z powietrza”.Zgodnie z pierwotnym planem Ingenuity miał odbyć na Marsie wyłącznie 5 lotów. Ten niewielki pojazd sprawował się jednak na Czerwonej Planecie tak dobrze, że NASA przedłużyła jego misję, i to dwukrotnie. Dzięki temu do dzisiaj helikopter latał nad powierzchnią Marsa aż 28 razy. Jeden z ostatnich lotów, lot numer 25, pod pewnym względem był lotem rekordowy i dlatego amerykańska agencja kosmiczna zdecydowała się pokazać zarejestrowane w jego trakcie wideo.Dlaczego 25. lot helikoptera Ingenuity nad powierzchnią Marsa był taki ważny? Ano dlatego, że był to absolutnie najdłuższy lot pojazdu. Na dodatek, w jego trakcie Ingenuity poruszał się z rekordową prędkością. Dokładniej mówiąc, podczas lotu 25. Ingenuity pokonał w „powietrzu” dystans 704 metrów z prędkością 5,5 metra na sekundę., powiedział kierownik zespołu odpowiadającego w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA za Ingenuity, Teddy Tzanetos.Podczas 25. lotu, który na materiale wideo możemy oglądać od jego pierwszej sekundy, Ingenuity osiągnął swoją prędkość maksymalną zaledwie w ciągu 3 sekund. Następnie, przemieszczając się z tą prędkością, przeleciał najpierw nad licznymi falami piasku, a potem nad polami skalnymi. Ostatecznie pojazd dodarł do stosunkowo płaskiego, pozbawionego wybojów terenu, który był dobrym miejscem do lądowania.25. lot helikoptera Ingenuity trwał w sumie 161,3 sekundy. Niemniej, na filmie pokazano go w prawie pięciokrotnym przyspieszeniu, przez co sam materiał ma zaledwie 35 sekund.Ingenuity trafił na Marsa 18 lutego ubiegłego roku, wraz z łazikiem Perseverance. Pierwszy lot helikoptera miał miejsce 19 kwietnia. Wówczas na około 40 sekund pojazd wzniósł się na wysokość 3 metrów nad powierzchnią. Drugi lot odbył się 22 kwietnia, trwał już 52 sekundy, a w jego ramach helikopter nie dość, że wzniósł się na wysokość 5,2 metra, to pokonał trasę o długości 4,3 metra. Niemal każdy kolejny stanowił dla pojazdu coraz to większe wyzwanie. Na przykład podczas lotu o numerze 9 Ingenuity wzniósł się na wysokość 10 metrów i z prędkością 5 metrów na sekundę pokonał dystans 625 metrów. Jak widać, lot 25. był potwierdzeniem tej reguły.Teraz Ingenuity przygotowuje się do lotu 29. Na razie nie wiadomo, kiedy ten się odbędzie, ani czego w jego ramach helikopter spróbuje dokonać.Dotychczas Ingenuity pokonał na Marsie dystans łącznie 6,99 kilometrów i latał w sumie przez 54 minuty 3 sekundy. Cóż, trzeba trzymać kciuki za to, że wynik ten uda się podwoić.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech