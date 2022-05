Blizzard udostępnił kolekcję odzieży LGBTQ+

Odzież LGBTQ+ od Blizzarda

Czerwiec to tak zwany Miesiąc Dumy LGBT+, zapoczątkowany pod koniec lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. To doskonały okres dla wielu korporacji, aby okazać swoje wsparcie społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer. Firmy promują w ten sposób nie tylko samoafirmację, poczucie godności, równości i zwiększoną widoczność tych grup społecznych, ale także swoje marki. Electronic Arts z tej okazji wprowadziło do The Sims 4 funkcję personalizacji zaimków Simów , na co Blizzard odpowiedział specjalną kolekcją odzieży.Firma Blizzard ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z okazji Miesiąca Dumy wprowadza do sprzedaży ubrania wchodzące w skład Kolekcji Dumy (ang. Pride Collection). Wszystkie zyski z jej sprzedaży w dniach od 27 maja do 30 czerwca 2022 roku zostaną przekazane na rzecz LGBTQ Center Orange County. Jak zapewne się domyślacie, ogłoszenie spotkało się z ogromną falą emocji, zwłaszcza na Facebooku.W kolekcji ubrań znajdziecie t-shirty, bluzy, skarpetki, termokubki, czapki z daszkiem oraz ręcznik plażowy. Ceny poszczególnych produktów zawierają się w przedziale od 25 euro (ok. 114 złotych) za czapkę z daszkiem do 60 euro (ok. 274 złotych) za bluzę. Można je zamówić do Polski.