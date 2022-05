Legion cudzoziemski zniszczył rosyjskiego BTR-80 ciekawą bronią. Mamy nagrania

Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy w akcji

The Ukrainian Foreign Legion attacking a Russian BTR-80 pic.twitter.com/F9kuNwX4qs — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) May 27, 2022

Aftermath of the strike pic.twitter.com/4o1DWKmgxj — BlueSauron (@Blue_Sauron) May 27, 2022

FYI they fell back in good order, no visible losses. pic.twitter.com/mi0iFRJJq3 — Factual Pharmacist (@Red_Pill_Remedy) May 27, 2022

BTR-80 - co to za maszyna?

Rosja napadła zbrojnie Ukrainę pod koniec lutego bieżącego roku. Jeszcze w tym samym miesiącu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie legionu cudzoziemskiego dla ochotników z zagranicy. Trafiło do niego wielu doświadczonych żołnierzy z całego świata, w tym także z Polski. W sieci udostępniono właśnie nagranie, na którym międzynarodowa jednostka zaatakowała rosyjski wóz opancerzony BTR-80.Powołany 27 lutego Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy ponoć regularnie dowodzi swoich umiejętności w walce z rosyjskim najeźdźcom. Furorę w sieci robi film, przedstawiający atak z ukrycia na BTR-80, transporter opancerzony wyprodukowany przez Arzamaską Fabrykę Maszyn. Żołnierze wykorzystali przeciwko niemu granatnik RGW90.Wielu internautów zastanawiało się, czy zasadzka zakończyła się sukcesem. Działania wojenne w Ukrainie dokumentowane są na tyle skrupulatnie, że w sieci szybko opublikowano wideo z drona, będące potwierdzeniem nie tylko bezpośredniego trafienia w cel, ale również jego neutralizacji.Kolejną wątpliwość budziły dalsze losy żołnierzy. Wkrótce po oddaniu strzału Rosjanie zaczęli strzelać w kierunku ich pozycji. Choć trudno w to uwierzyć... w Internecie widnieje już materiał prezentujący pomyślny odwrót legionistów.BTR-80 to napędzany silnikiem wysokoprężnym KamAZ 7403 o mocy 260 KM transporter opancerzony, pamiętający czasy Armii Radzieckiej. Pojazd o długości 7,65 m, szerokości 2,9 m i wysokości 2,35 km może poruszać się z prędkością do 80 km/h. Produkowany od 1984 roku i poddawany wielu modyfikacjom jest uzbrojony w wkm KPWT kalibru 14,5 mm oraz km PKT kalibru 7,62 mm.