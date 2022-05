eBay Polska z promocją na elektronikę, że aż włosy stają dęba

Z początkiem kwietnia informowaliśmy Was, że eBay.pl po 17 latach w Polsce



Promocje na eBay.pl już od 27 maja

Już jutro, 27 maja, rozpocznie się trzydniowa promocja zorganizowana przez eBay Polska. Osoby korzystające z serwisu eBay.pl w przeglądarce internetowej na komputerze lub przez apkę mobilną eBay będą mogli kupić elektronikę z trzech głównych kategorii produktowych aż o 15% taniej. Dowolny produkt. To nie lada okazja, bo mowa o kategoriach:



smartfony i akcesoria

komputery i tablety

telewizory

Promocja wystartuje w piątek 27 maja o godzinie 6:00 i potrwa do 29 maja do końca dnia. Aby wziąć udział w promocji i obniżyć cenę produktu 15% należy przejść na którąś z powyższych stron produktowych i podczas składania zamówienia wpisać kod rabatowy MAJ15ELEKTRO2022.



Tak, jest haczyk.



Rabat cenowy naliczany jest do produktów o wartości przekraczającej 100 złotych. Co więcej, maksymalny rabat przy jednym zamówieniu wynosi 500 złotych, a z kodu da się skorzystać trzykrotnie na jednym koncie. Rabatowane nie są koszty wysyłki.



Co kupić na eBay.pl w ramach promocji?

Im produkt droższy, tym lepiej, ale pamiętajcie: maksymalnie 500 złotych upustu. Smartfon Google Pixel 6 można kupić za 2408 złotych (zamiast 2833 złotych), a Pixel 6 Pro za 3783 złote (zamiast 4283 złotych). iPad Pro 11 cali 128 GB WiFi będzie można kupić za 2771 złotych, czyli o 489 złotych taniej w porównaniu do standardowej ceny – 3260 złotych. Zerknijcie także na telewizory, na przykład Xiaomi.



