Volkswagen: będziemy sprzedawać więcej elektryków niż Tesla

Odważnie.



Podczas swojego wystąpienia w programie Squawk Box Europe, Herbert Diess z Volkswagena rzucił odważne stwierdzenie. Okazuje się, że niemiecka marka będzie chciała bardzo mocno konkurować z firmą Elona Muska oraz wynikami sprzedaży Tesli. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Volkswagen chciałby do 2025 roku sprzedawać więcej samochodów elektrycznych od Tesli.



Jak ma zamiar to zrobić?



Volkswagen może sprawić, że elektryki będą tańsze



Dyrektor generalny Volkswagena wierzy, że największy europejski producent samochodów może w ciągu trzech lat wyprzedzić Teslę i stać się numerem jeden pod kątem sprzedaży elektryków. Co pomoże w tym Volkswagenowi? Przede wszystkim potencjalne złagodzenie problemów z łańcuchem dostaw. Diess twierdzi, że to właśnie ten element pomoże firmie nabrać rozpędu w nadchodzących miesiącach.









Według CEO Volkswagena Tesla ma dobry model biznesowy, ale to nie wystarczy, aby utrzymać się na topie.





fot. Julian Hochgesang - Unsplash.com



Po dwóch latach od wybuchu pandemii branża motoryzacyjna dalej ma problemy - główne z nich to zwiększony popyt na pojazdy oraz brak kluczowych części, w tym akumulatorów elektrycznych.



Źródło: Insideevs / fot. Julian Hochgesang - Unsplash

Volkswagen z racji swoich rozmiarów może mieć jedną przewagę nad Teslą: marżę. Jeśli niemiecka firma będzie w stanie zaproponować uniwersalny, niedrogi samochód elektryczny, to na rynku europejskim może spodziewać się sukcesu. Przekonać klientów nie będzie trudno - wystarczy popatrzeć na dane związane z popularnością elektryków. To czym więc będzie musiał grać Volkswagen, to nic innego, jak finalna cena. Tesla w ostatnim czasie podwyższyła kwoty, które trzeba zapłacić praktycznie za wszystkie pojazdy w portfolio amerykańskiego producenta.Elon Musk tłumaczył się inflacją oraz problemami w swoich fabrykach. Czy Volkswagen będzie w stanie faktycznie wyprzedzić Teslę? Jak sądzicie?