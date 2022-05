Facebook wyjaśni, w jaki sposób targetuje reklamy. To świetna wiadomość

Sporo osób czekało na tę aktualizację zasad przejrzystości.

Meta udostępni więcej informacji o targetowanych reklamach

W lipcu nasza publicznie dostępna biblioteka reklam będzie również zawierać podsumowanie informacji o targetowaniu dla reklam dotyczących kwestii społecznych, wyborczych i politycznych emitowanych po rozpoczęciu kampanii. Ta aktualizacja będzie zawierać dane dotyczące łącznej liczby reklam społecznych, wyborczych i politycznych, które strona zamieściła przy użyciu każdego typu targetowania (takiego jak lokalizacja, dane demograficzne i zainteresowania) oraz procent wydatków na reklamy społeczne, wyborcze i polityczne, które zostały przeznaczone na te opcje. Uwzględnimy również to, czy strona korzystała z audytoriów niestandardowych i/lub audytoriów podobnych.

Wszystko wskazuje na to, że firma Meta udostępni narzędzia pozwalające na zapoznanie się ze sposobem działania personalizowanych reklam. Możliwość sprawdzenia tych danych otrzymają zarówno badacze, jak i opinia publiczna. Mamy więc do czynienia ze zmianą stanowiska koncernu po wielu lat sporów i zażartych dyskusji.Targetowane reklamy są niezwykle istotne – zwłaszcza w dobie platform społecznościowych. Stanowią one nieoceniony element chociażby kampanii wyborczych czy społecznych. Dzięki nim polityk jest w stanie dotrzeć do określonej grupy społecznej, a pominąć te społeczności, które raczej na pewno na niego nie zagłosują. Mechanizm działania tego typu rozwiązań – przede wszystkim na Facebooku – był jednak owiany tajemnicą, co stało się obiektem kontrowersji przynajmniej kilka razy w historii.W końcu nadszedł ten moment, kiedy możemy mówić o zmianie. Światło dzienne ujrzała ważna informacja prasowa od firmy Meta. Dowiadujemy się z niej ozwykłym użytkownikom – będą one dostępne z poziomu Biblioteki reklam. Pełen zestaw informacji trafi wyłącznie do badaczy i researcherów biorących udział w programieWłaściciel platformy Facebook twierdzi, żewybieranych przez konkretnych reklamodawców. Badacze natomiast będą mogli podejrzeć wszystkie reklamy polityczne i społeczne z całego świata, które zostały przygotowane od sierpnia 2020 roku.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia firmy Meta:Nie da się ukryć, że mamy do czynienia ze swego rodzaju rewolucją jeśli chodzi o przejrzystość informacji udostępnianych przez Facebooka. Społecznościowy gigant najwyraźniej uległ albo zrozumiał, że. Oczywiście nie wszyscy będą mogli sobie otworzyć stronę internetową i przejrzeć wszelkie informacje na temat każdej reklamy. Do tego trzeba być zatwierdzoną przez Meta osobą ze środowiska badawczego – zapewne jednak prędzej czy później pojawią się odpowiednie analizy, które zostaną opublikowane publicznie.Wtedy doczekamy się albo miłego zaskoczenia, albo kolejnej społecznościowej bitwy na tle prywatności i bezpieczeństwa danych.