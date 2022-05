Genialny biznes. Rozdają butelkowaną wodę sprzedając reklamy z QR na opakowaniach

Inicjatywa nie jest dosłownie nowością, ale zapewne też tak jak ja wcześniej o niej nie słyszeliście. O FreeWater dowiedziałem się z ostatniego filmu na The Daily Dose of Internet. To kanał twórcy, który (często, ale wbrew nazwie nie dosłownie codziennie) przygotowuje kilkuminutowe zestawienia śmiesznych, ciekawych lub dziwnych filmików z sieci. Część z nich w minimalnym stopniu komentuje. Można go porównać do polskiego Poszukiwacza, choć Daily Dose of Internet umieszcza więcej fragmentów, za to Poszukiwacz dużo mocniej omawia dane urywki. Poniżej możecie sprawdzić cały wspominany odcinek Daily Dose of Internet.





Pij darmową wodę, pomagaj ludziom z problemami w dostępie do wody pitnej i przy okazji zerknij na reklamę

Ale wróćmy do głównego zagadnienia, czyli inicjatywy FreeWater. Firma działająca w USA postawiła na bardzo nietypowe podejście do reklamy, nie jest zwykłą agencją marketingową czy studiem projektów. Rozdaje w wielu miejscach darmową wodę (lub udostępnia ją klientom, aby robili to we własnym zakresie), ale jej opakowania są nośnikiem reklamy. Na jednej sztuce może znajdować się grafika jednego reklamodawcy lub też kilku. Całość kosztów pokrywają reklamodawcy, a FreeWater dodatkowo część zarobionych pieniędzy przekazuje do organizacji Well Aware, która zajmuje się budową studni w miejscach o mocno utrudnionym dostępie do wody pitnej (od razu na myśl przychodzi wiele afrykańskich terenów).



Co ważne FreeWater nie chce dokładać się do zaśmiecania planety. Zamiast plastikowych opakowań, woda jest rozdawana w aluminiowych butelkach lub kartonikach, a surowce pochodzą z recyklingu. Firma do 2025 roku ma też w planach pozostawianie zerowego śladu węglowego. Biznes tak jak każdy inny ma oczywiście za zadanie zarabiać pieniądze, ale przy okazji założenia działalności są godne pochwały.



Przykładowe reklamowe projekty butelek i kartoników z wodą / Foto: FreeWater.io



W końcu miło byłoby wybrać się na spacer do parku w upalny dzień lub pójść pobiegać i otrzymać zupełnie za darmo ekologiczną butelkę zimnej wody. Przy okazji w zasadzie za darmo dołożylibyśmy drobną kwotę do pomocy dla ludzi, którzy nie mają dobrego dostępu do wody. Przy picu po prostu spojrzymy na nadruki i to cała nasza zapłata. Może akurat spodoba nam się usługa lub produkt, który jest reklamowany?



Butelki i kartoniki zostały zaopatrzone w kody QR, to oznacza interaktywną reklamę

Jeśli tak, to możemy zeskanować smartfonem kod QR umieszczony przy grafice. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie FreeWater w omówieniu funkcji kodów QR (w luźnym tłumaczeniu) - "Możliwości są ogromne i ogranicza je tylko twoja wyobraźnia. Oto tylko kilka przykładów funkcji specjalnych, które mogą zaoferować reklamodawcy FreeWater: zbieranie kuponów, oglądanie filmów lub wiadomości, zamawianie jedzenia, przekazywanie darowizn, ankiety, rejestracja do głosowania, prezentacje PowerPoint, funkcje mediów społecznościowych, linki dotyczące pomocy humanitarnej, VR, AR, XR, pobieranie muzyki i filmów lub programów telewizyjnych, instalacja gier wideo i oprogramowania. Tworzymy rozwiązania dostosowane do potrzeb każdej marki!"





Firma zapewnia też, że rozdawanie butelek lub kartoników z wodą do picia jest o wiele bardziej efektywną formą reklamy niż mailing, a także tańszą biorąc pod uwagę wywołanie reakcji odbiorcy. W końcu większość wiadomości z reklamami trafia do spamu i nawet nie otwieramy ich przed skasowaniem, a ich rozsyłanie w dużych pakietach nie jest darmowe. Kontakt z realną butelką wody do picia daje o wiele większą szansę na to, że do obdarowanego trafi reklamowy przekaz i może nawet wejdzie z nim w interakcję. Ciekawe czy podobny projekt miałby szansę zaistnieć i utrzymać się w polskich warunkach.



Firma wspiera też słuszne cele.