Przeglądarkowy Sklep Play po latach otrzymał nowy interfejs

Użytkownicy musieli długo na to czekać.

Sklep Play na przeglądarki zyskał odswieżony wygląd

Dotychczasowy interfejs Sklepu Play | Foto. wł.





Sklep Play w swojej internetowej odsłonie zaczyna otrzymywać odświeżony interfejs. Jest to pierwsza aktualizacja tej wersji usługi od wielu lat, co zapewne ucieszy wielu użytkowników. Mamy tu do czynienia głównie z przystosowaniem witryny do wzornictwa Material You tak, by nie odstawała zbytnio od innych aplikacji/stron giganta z Moutain View.Google ostatnimi czasy dosyć regularnie aktualizuje swoje aplikacje – przynajmniej jeśli chodzi o aspekty wizualne. Wydaje się, że liderem jest tutaj Sklep Play , gdzie przez kilka ostatnich miesięcy doczekaliśmy się co najmniej kilku zmian w obrębie interfejsu użytkownika. Nie wszystkie zmiany podobają się jednak konsumentom. Koncern mimo to szykuje dla nich kolejny pakiet nowości.Zapewne nie wszyscy odwiedzają internetową odsłonę Sklepu Play, lecz najwyraźniej zainteresowanie nią jest na tyle spore, że Google opłaca się ją ulepszać. Pierwsze testy przeprojektowanej witryny zostały przeprowadzone już w listopadzie ubiegłego roku, lecz mało kto mógł wtedy do nich dołączyć. Teraz nowy interfejs zaczyna być rozpowszechniany publicznie na większości rynków. Na jakie zmiany należy się przygotować?Cóż – na dosyć gruntowne. Dotychczasowy wygląd usługii raczej nie zachęcał do spędzania tam sporej ilości czasu.Na samym wstępie zobaczymy logo, szereg kart (teraz pasek jest umiejscowiony u góry interfejsu, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem), a także przycisk wyszukiwania i opcję przełączania się pomiędzy poszczególnymi kontami.Estetyczniej prezentuje się rzecz jasna także sama sekcja zawierająca wszystkie aplikacje. Jest ona podzielona na Telefon, Tablet, Telewizor, Chromebook, Zegarek oraz Samochód. Podglądy poszczególnych usług są o wiele większe, a sama karuzela z listami aplikacji stała się znacznie czytelniejsza. Nie brakuje rzecz jasna ocen i liczby pobrań widocznych przy każdym programie.Jeśli zaś przejdziemy do ekranu konkretnej aplikacji, to tu uświadczymy rzecz jasna szczegółowe informacje, zrzuty ekranu oraz inne propozycje wybrane przez Google. Reszta sekcji także została przygotowana w podobny sposób i momentami trudno odróżnić tę wersję od jej mobilnego odpowiednika. Nie wszystkie elementy zostały jednak jeszcze odnowione, co momentami bije po oczach.Osobiście jeszcze nie uświadczyłem odświeżonego interfejsu internetowej odsłony Sklepu Play – wszyscy konsumenci mają otrzymać do niej dostęp na przestrzeni najbliższych tygodni. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać czy coś się zmieniło.Źródło: 9to5google