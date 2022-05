Mapy Google: Street View ma już 15 lat. Nowa kamera i coś, na co czekaliśmy

Świetne wiadomości.

W miniony weekend publikowaliśmy wpis na temat ciekawych trików w Mapach Google, którymi uda się Wam zaskoczyć znajomych. Jeden z nich był związany z arcyciekawą usługą Street View, świętującą właśnie. Producent z Mountain View pochwalił się bazą 220 miliardów zdjęć z ponad 100 krajów i terytoriów - każdy internauta może wyświetlić je z poziomu smartfonu lub komputera. Z okazji okrągłej rocznicy Google zaprezentowało nowe kamery dedykowane usłudze oraz zupełnie nowe funkcje w obrębie Street View.Wbrew obiegowej opinii zdjęcia w "widoku ulicy" nie powstają wyłącznie z poziomu kamer zainstalowanych na samochodach. Street View to również fotografie wykonywane aparaturą przenoszoną na plecach pieszych pracowników Google, skuterach śnieżnych , czy nawet grzbietach wielbłądów . Do grona tychże urządzeń dołącza pilotażowo nowy aparat, który zostanie udostępniony w pełni w przyszłym roku.Nowe urządzenie pozwala robić wysokiej jakości zdjęcia w jeszcze większej liczbie miejsc. Cechuje się rozdzielczością znaną z najlepszych aparatów montowanych na samochodach, ale jest znacznie mniejszy i rozmiarami przypomina... kota. Tak, po takie porównanie sięgnęło Google.

"Widok imersyjny pozwala poznać miejsce, zanim się w nim znajdziesz. Dzięki rozwojowi w ostatnich latach technologii rozpoznawania obrazów i systemów AI możemy scalić miliardy zdjęć Street View i zdjęć lotniczych, aby tworzyć szczegółowe cyfrowe modele miejsc z całego świata. Jeszcze w tym roku udostępnimy nowy widok imersyjny, pozwalający zniżyć się z łatwością w Mapach do poziomu ulicy, a nawet zajrzeć do wnętrza firmy tak jak podczas osobistej wizyty."

Nowa kamera dla pracowników Google odpowiedzialnych za robienie zdjęć do Street View. | Źródło: GoogleAparat ma masę zaledwie 6 kilogramów. Jest modułowy i można dodać do niego lidar, czy też skanery laserowe. Ponadto, jest przeznaczony nie tylko do użytku pieszego, ale także na pojazdach pokroju rowerów i samochodów. Można go obsługiwać z poziomu smartfona.Jeśli czytaliście uważnie nasze wpisy o trikach w Mapach Google, wiecie już, że Street View pełni funkcję swoistego wehikułu czasu. Za jego pomocą można błyskawicznie uzyskać wgląd w to, jak dane miejsca wyglądały w przeszłości. Od teraz funkcja ta działa również na smartfonach i tabletach z iOS i Androidem! Wystarczy kliknąć na dowolne zdjęcie Street View, a następnie wybrać "Zobacz więcej dat", aby zapoznać się z historycznymi zdjęciami z danego miejsca.Historyczne zdjęcia na osi czasu w Street View od teraz także na urządzeniach mobilnych. | Źródło: GoogleGoogle zapowiedziało też jeszcze łatwiejszą nawigację w Street View oraz rychłe udostępnienie tak zwanego widoku immersyjnego. W zapowiedzi czytamy:Kibicujemy dalszemu usprawnianiu jednej z naszych ulubionych usług.