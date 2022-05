Pozycjonowanie stron internetowych - co warto wiedzieć na start?

Jak działa wyszukiwarka internetowa?

Na czym polega pozycjonowanie stron internetowych?

Dlaczego warto pozycjonować swoją stronę?

Pozycjonowanie stron internetowych dla osób niezaznajomionych z tematem może się wydawać czymś niezwykle skomplikowanym i wymagającym tajemnej wiedzy. Owszem, aby zgłębić większość aspektów z tym związanych, często wymagane są lata nauki. Z drugiej jednak strony podstawowe informacje są szeroko dostępne dla każdego. Oto, co warto wiedzieć na początek o pozycjonowaniu stron internetowych.Pozycjonowanie stron internetowych i szeroko pojęte kwestie SEO w rzeczywistości mogą być skomplikowane, jeśli chciałoby się je dogłębnie przeanalizować. Nauki nie ułatwia fakt, że dziedzina ta intensywnie ewoluuje i coś, co jeszcze wczoraj było pewnym wyznacznikiem, za kilkanaście miesięcy może okazać się wiedzą przeterminowaną. Są jednak zagadnienia, które nigdy się nie zmieniają.Aby zagłębić się w pozycjonowanie stron internetowych, najpierw warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak działa wyszukiwarka internetowa. W końcu to ona jest pierwszym wyborem, gdy chcemy znaleźć coś w internecie i to właśnie w niej wpisujemy interesującą nas frazę.Myśląc o wyszukiwarce, niemal wszyscy jednym tchem skojarzą ją z Google, ale warto wiedzieć, że na rynku dostępne są też alternatywne opcje innych firm: Bing, Yahoo, DuckDuckGo, AltaVista, Ecosia, Baidu i wiele innych. Choć różnią się one między sobą działaniem, podstawowe mechanizmy są takie same.Każda wyszukiwarka składa się z crawlera, zwanego też pajączkiem. To właśnie on skanuje dostępne w internecie witryny i zapamiętuje, co się na nich znajduje. Następnie zapisuje swoją pracę, tagując odpowiednie fragmenty tekstu, dzięki czemu treści są przydzielane do odpowiedniej tematyki.Praca crawlera jest archiwizowana w bazach danych wyszukiwarki, gdzie znajdują się informacje o witrynach w sieci. Jeżeli nasza strona zostanie przepuszczona przez crawlera i zapisana w bazie danych, można o niej powiedzieć, że została zaindeksowana.Na tym działanie crawlera się nie kończy. Jak wiadomo, strony internetowe ciągle się zmieniają. Ich twórcy dodają do witryn nowe treści i edytują już te istniejące. Pajączek powraca więc co jakiś czas do wybranych witryn, by ponownie przeskanować zawartość i zaindeksować nową treść.Po co w ogóle indeksować witryny? Dzięki temu wyszukiwarka może je szybko odnaleźć w swojej bazie po odpowiednich słowach kluczowych. Jeśli więc internauta wpisze w wyszukiwarkę interesującą go frazę, silnik wyszukiwania będzie mógł niemal w mgnieniu oka zaproponować mu wyniki, które według zaawansowanych algorytmów najlepiej odpowiadają zapytaniu.Jednak w jaki sposób wyszukiwarka decyduje, które wyniki, czyli mówiąc wprost - strony internetowe - będą najbardziej odpowiednie dla internauty? Czuwają nad tym zaawansowane algorytmy, które analizują nie tylko słowa kluczowe, ale także czas, jaki internauci spędzają w danej witrynie, współczynnik odrzuceń, lokalizację i wiele innych aspektów.Takich składowych jest oczywiście znacznie więcej i to właśnie pod tym względem poszczególne wyszukiwarki różnią się między sobą. Z tego względu witryna, która znajduje się na pierwszym miejscu w Google po wpisaniu interesującej nas frazy, niekoniecznie będzie pierwsza w Bingu, Yahoo czy choćby Baidu.Nie ulega jednak wątpliwości, że niemal cały zachodni świat najczęściej korzysta z Google i to właśnie z tą wyszukiwarką pozycjonerzy stron liczą się najbardziej. To ona potrafi bowiem wygenerować największy ruch na witrynie. W samej Polsce z Google korzysta około 93% wszystkich internautów, czyli ponad 20 mln osób.Wiedząc już, w jaki sposób działa wyszukiwarka internetowa, możemy bezpośrednio przejść do wyjaśnienia, na czym polega pozycjonowanie stron internetowych. Są to bowiem ściśle powiązane ze sobą działania, które mają na celu poprawę pozycji wybranej witryny w wyszukiwarce po wpisaniu danej frazy.Mogą one polegać np. na optymalizacji kodu witryny, by ta otwierała się szybciej, co jest punktowane przez algorytmy wyszukiwarek. Wszelkie zabiegi polegające na usprawnieniu działania strony internetowej mogą mieć pozytywny wpływ na jej pozycję w wyszukiwarce.Innym działaniem jest oczywiście dodawanie nowych treści oraz aktualizacja już tych istniejących, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby internautów. Wiąże się z tym między innymi wyszukanie odpowiednich słów kluczowych, po wpisaniu których dana witryna powinna być widoczna w wyszukiwarce, a następnie optymalizacja treści w taki sposób, aby była spójna z wybranymi frazami.Współczesne algorytmy wyszukiwarek potrafią bardzo dobrze rozumieć treści, także w języku polskim. Wyłapują kontekst i na tej podstawie odpowiednio indeksują witryny. Z tego względu artykuły czy też inne treści pozycjonowane na wybraną frazę powinny maksymalnie wyczerpywać poruszany temat, będąc skarbnicą wiedzy dla internauty. Im bardziej wartościowy content, tym większa szansa na znalezienie się na wysokiej pozycji w wyszukiwarce.Do działań pozycjonujących zaliczamy też tzw. link building. W największym uproszczeniu jest to pozyskiwanie zewnętrznych odnośników do naszej witryny. Im jest ich więcej, tym wyszukiwarka internetowa postrzega naszą witrynę za bardziej wartościową.Oczywiście nie zawsze działa tu zasada „więcej znaczy lepiej”. Algorytmy analizują też witryny, na których pojawiają się odnośniki do naszej strony. Im jest ona bardziej wartościowa, tym umieszczony w niej link do naszej strony będzie mieć większe oddziaływanie.Więcej na ten temat dowiecie się z tego artykułu https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/36/na-czym-polega-pozycjonowanie-stron-internetowych Nawet najlepsze treści czy najbardziej atrakcyjna oferta nie przebije się w internecie, jeśli nie będzie odpowiednio wypozycjonowana. Jeśli strona internetowa nie jest pozycjonowana, istnieje dużo prawdopodobieństwo, że nikt na nią nie trafi bądź liczba odwiedzających będzie znacznie niższa od oczekiwań.Warto więc pozycjonować stronę internetową, aby zwiększyć jej widoczność w wyszukiwarkach i sprawić, że będzie bardziej konkurencyjna na frazy związane z jej działalnością. Bez skutecznych zabiegów pozycjonerskich nigdy w pełni nie wykorzysta swojego potencjału. Można tu wręcz posłużyć się prostą analogią: nawet najbardziej luksusowy hotel na świecie nie będzie miał klientów, jeśli nikt o nim nigdy nie słyszał i nikt nie wie, jak do niego trafić.