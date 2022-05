Nauka języków staje się o wiele łatwiejsza dzięki Internetowi

Internet pomaga w nauce języków.

Postęp technologiczny sprawił, że Polacy coraz chętniej wybierają lekcje zdalne

Pasywne metody nauki języków w Internecie

XXI wiek jest przełomowy, jeśli chodzi o przygotowanie się do dorosłego życia. Jednym z kluczowych warunków osiągnięcia sukcesu i możliwości wygodnego poruszania się po świecie, jest posługiwanie się językiem obcym (najczęściej językiem angielskim). Dlatego właśnie w polskich szkołach język angielski pod względem liczby lekcji jest już stawiany niemal na tym samym poziomie co język polski, czy matematyka. Cały tok nauczania, obejmujący okres od przedszkola do matur, to ponad 2000 lekcji. Liczba ta z pewnością robi wrażenie, ale w praktyce okazuje się za mała. Dlatego Polacy coraz chętniej sięgają po korepetycje. Można korzystać z wygodnych zdalnych zajęć z profesjonalnymi nauczycielami na platformie Preply lub spotykać się z nimi bezpośrednio. Do niedawna królowały lekcje bezpośrednie, ale Internet zapewnia coraz lepsze możliwości nauki.Z pewnością wszyscy pamiętają, jak jeszcze niedawno wszystkie szkoły były zamknięte, a uczniowie i nauczyciele zostali zmuszeni do nauki zdalnej. Pomimo tego, że tak drastyczna zmiana budziła sporo kontrowersji, okazało się, że takie lekcje są możliwe do przeprowadzenia i jeśli uczeń wyrazi chęć, to może czerpać z takiej nauki niemal tyle samo, co przebywając w szkole. Co więcej, okazało się, że większość uczniów posiada odpowiednie urządzenia oraz na tyle szybki Internet, żeby takie lekcje przebiegały bez większych problemów technicznych.Obecna średnia perskość Internetu w gospodarstwach domowych znajduje się na bardzo wysokim poziomie – 77 Mb/s, co kilkukrotnie przekracza wymagania dotyczące przesyłania i odbierania transmisji w rozdzielczości HD.Dzięki temu możliwość nauki zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnych korepetytorów jest dostępna dla większości Polaków. Rodzice już nie muszą wozić swoich dzieci i być dosłownie na zawołanie przez około 2 godziny na zawiezienie i odebranie dziecka. Wystarczy, że pociecha włączy komputer, kamerkę i o umówionej godzinie połączy się w transmisji na żywo ze swoim nauczycielem. Oczywiście z takich lekcji mogą korzystać także dorośli, którzy chcą podszlifować język. Mimo wszystko znakomita większość osób korzystających z usług korepetytorów to dzieci w wieku szkolnym. Dlatego to właśnie na nich warto się skupić.Czy tego chcemy, czy nie, Internet stał się nieodłączną częścią naszego życia, a dla młodszego pokolenia będzie miał jeszcze większe znaczenie. Warto poruszyć tutaj kwestię gier wideo – w tym przypadku zwłaszcza tych, które są nastawione na rozgrywkę wieloosobową. Udowodniono, że granie ma bardzo dobry wpływ na inteligencję ich użytkowników. Często trzeba w nich rozwiązywać różnego rodzaju problemy, zagadki i walczyć z przeciwnościami losu, jakie twórcy stawiają na drodze protagonisty. Co więcej, gry internetowe wymagają od gracza kontaktu z innymi osobami. Dzieci, które zostają wrzucone do świata MMO (np. Fortnite, League of Legends, Valorant) regularnie wchodzą w interakcję z innymi osobami, dzięki czemu uczą się języka w najprzystępniejszy sposób – przez praktykę.W polskich szkołach coraz częściej można zauważyć, że dzieci, które bawią się w grach internetowych, o wiele szybciej przyswajają wiedzę z języka angielskiego, bo w przeciwieństwie do innych rówieśników, posługują się nim na co dzień, w kontaktach z osobami z innych rejonów świata.Do niedawna większość takich gier nie była tłumaczona na język polski. Dlatego, jeśli ktoś chciał bawić się w takiej produkcji, to po prostu sam uczył się wszystkiego, przyswajając niekiedy ogromną bazę słówek. Dzięki temu z czasem, kiedy poznaje zasady tworzenia pełnych zdań i używania czasów, okazuje się, że przychodzi mu to z niebywałą łatwością.To samo dotyczy poruszania się po anglojęzycznych stronach internetowych. Osoby, które interesują się konkretnymi sprawami i udzielają się na tamtejszych grupach dyskusyjnych, samoczynnie przyswajają wiedzę językową, co procentuje w szkole oraz w dorosłym życiu. Dlatego, jeśli ktoś słyszy, że gry oraz Internet to samo zło, to należy podchodzić do tego tak samo, jak do wszystkich innych kontrowersyjnych rzeczy – wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem.