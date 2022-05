Sztuczna inteligencja Google pomoże Ci przygotować się do rozmowy o pracę

Gigant udostępnił przydatne narzędzie.

Rozmowa o pracę ze sztuczną inteligencją czyli Interview Warmup





Narzędzie Interview Warmup ułatwia użytkownikowi poprawienie swoich wypowiedzi wykorzystywanych w rozmowach o pracę. | Źródło: Google

Narzędzie nieidealne ale użyteczne

Jeszcze nigdy nie byłeś na rozmowie o pracę, ale wkrótce Cię taka czeka i czujesz potrzebę przygotowania się do niej? Teraz możesz tego dokonać bez angażowania przyjaciół, gadania do ściany czy używania ogólnikowych poradników. Google stworzyło bowiem z myślą o tym specjalną sztuczną inteligencję.Wspomniana sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w udostępnionym dopiero narzędziu Interview Warmup. Opracowano je z myślą o użytkownikach platformy Google Career Certificates, umożliwiającej branie udziału w elastycznych kursach online w celu zdobycia umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w szybko rozwijających się i wymagających dziedzinach, jednakże może korzystać z niego absolutnie każdy.Interview Warmup pozwala przeprowadzić symulowaną rozmowę o pracę w 5 konkretnych obszarach – analizy danych, e-commerce, wsparcia IT, zarządzania projektami i UX Design lub rozmowę o pracę o charakterze ogólnym. W ramach rozmowy sztuczna inteligencja zadaje przeróżne pytania – związane z doświadczeniem, umiejętnościami rozwiązywania problemów i nie tylko. Odpowiadać na nie należy ustnie, z użyciem mikrofonu.Podczas symulowanej rozmowy o pracę sztuczna inteligencja Google analizuje wypowiedzi użytkownika, a po zakończeniu rozmowy informuje, co w swoich wypowiedziach ten może poprawić. AI na przykład wyświetla najczęściej używane słowa i proponuje synonimy, którymi można je zastąpić.Co istotne, Google nie zapisuje nagrań audio z rozmów użytkownika ze sztuczną inteligencją. Można jednak zapisywać i pobierać kopie transkryptów z tych rozmów, na własne potrzeby.Dla wielu wadą może być to, że narzędzie Interview Warmup działa wyłącznie w języku angielskim. Szczególnie przyda się ono jednak osobom, które czeka rozmowa o pracę w właśnie w tym języku.Z narzędzia Interview Warmup skorzystasz w przeglądarce internetowejna urządzeniach z systemami macOS Android oraz w przeglądarce Safari na urządzeniach z iOS.Źródło: 9to5Google / fot. tyt. Canva