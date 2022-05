Pilot z Poznania znowu to zrobił. Antywojenny apel na niebie

Przekaz poszedł w świat.

Make beer not war

W marcu polski pilot awionetki Tecnam P2002 JF Sierra o numerze rejestracyjnym SP-WIX wykonał nietypowy lot. Osoby obserwujące jego przebieg w serwisie Flightradar24 uśmiechały się coraz szerzej widząc, jakiego dzieło tworzy. Antywojenny napis FCKPUTIN zyskał gigantyczną popularność pośród internautów i był jednym z wielu wyrazów sprzeciwu przeciwko rosyjskiej agresji militarnej w Ukrainie. Przedwczoraj awionetka z Poznania nakreśliła na niebie kolejny manifest.Serwis Flighradar24 za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twitterze nagłośnił ku uciesze internautów najnowszy wyczyn pilota awionetki, startującej z poznańskiego lotniska 14 maja. Tym razem tor lotu ułożył się w napis "". Nie wiemy czy za sterami małego samolotu zasiadła ta sama osoba, która 21 marca uderzyła stworzonym przez siebie napisem we Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej.Fraza "make beer not war" (w luźnym tłumaczeniu: "idźcie na piwo zamiast na wojnę") to nawiązanie do słynnego antywojennego sloganu pacyfistów z okresu wojny wietnamskiej o treści "make love not war" (pol. czyń miłość, nie wojnę).Nie wiadomo czy napis powstał za sprawą lotu, który faktycznie miał miejsce, czy może jakiegoś rodzaju manipulacji transponderem. Tak czy inaczej, apel poszedł w świat i został już dostrzeżony przez serwisy zagraniczne. Nie sądzimy, aby Rosjanie odnieśli się do niego pozytywnie, ale mamy nadzieję, że wojna w Ukrainie jak najszybciej się zakończy.Źródło: Twitter