Twarz ze łzami radości to najpopularniejsze emoji na świecie

Zobacz, jakie emoji króluje w każdym kraju świata.

To emoji jest wszędzie

Emoji od kilku ostatnich lat są wykorzystywane tak powszechnie w mediach społecznościowych i nie tylko, że aż trudno uwierzyć iż istnieją zaledwie od dwóch dekad. Niemal każdy umieszcza je w swoich postach i wiadomościach, a dzisiaj mogą tworzyć nawet całe adresy URL . Ale jakie emoji cieszy się teraz największą popularnością? Do tego doszedł serwis Crossword-Solver, który przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę analizę.Pragnąc dowiedzieć się więcej o nowoczesnej formie komunikacji, jaką jest używanie emoji, Crossword-Solver przeanalizował opublikowane na Twitterze posty z oznaczoną lokalizacją. Mowa aż o 9 milionach tweedów. W ten sposób poznał obecnie najczęściej wykorzystywane emoji na Twitterze w każdym kraju świata.Rzecz jasna, aby wyniki badania były jak najczytelniejsze, Crossword-Solver zobrazował je z użyciem mapy. Doskonale pokazuje ona, że pewne emoji jest szczególnie darzone sympatią przez internautów. To emoji to „twarz ze łzami radości”. Jest ono najpopularniejszym emoji na Twitterze w aż 75 krajach świata, w tym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Holandii.Twarz ze łzami radości jest wykorzystywana na Twitterze aż o 19% częściej niż drugie najpopularniejsze emoji - "czerwone serce". Czerwonego serca szczególnie często używają mieszkańcy Azji Południowej.