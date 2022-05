BLIK od teraz w systemie SWIFT! BLIK za granicą coraz bliżej

Wybornie.

Polski Standard Płatności członkiem SWIFT

Wczoraj zakończył się Impact`22, na którym nie zabrakło przedstawiciela #BLIK. @dmazurkiewicz, CEO BLIK, wziął udział w panelu poświęconym e-commerce pt.: Beyond contactless: Why should companies offer flexible payment options? Link do dyskusji https://t.co/JGfOnoLXki pic.twitter.com/qZZusD5c47 — BLIK (@BLIKmobile) May 13, 2022

BLIK bije rekordy popularności w Polsce . Z tego arcywygodnego systemu płatności mobilnych korzysta coraz więcej Polaków i nie ma w tym absolutnie niczego dziwnego. Natychmiastowe przelewy BLIK na telefon i możliwość dokonywania szybkich płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych sprawiają, że usługi tej trudno nie pokochać. Z radością informujemy, że operator systemu płatności BLIK, Polski Standard Płatności (PSP), stał się właśnie członkiem SWIFT. Może to oznaczać wyborne wieści dla osób podróżujących za granicę.O sprawie jako pierwszy doniósł serwis Cashless.pl, który uzyskał potwierdzenie informacji bezpośrednio w biurze prasowym polskiej spółki. Dowiedzieliśmy się, że PSP przeszedł procedurę weryfikacyjną oraz akcesyjną i jest już uczestnikiem SWIFT. Czy to oznacza, że BLIK będzie dostępny wkrótce za granicą? Na tę chwilę oficjalnie wiemy jedynie, że uczestnictwo w SWIFT ma umożliwić realizację rozliczeń w euro.SWIFT to skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej). SWIFT umożliwia sprawną realizację międzynarodowych przelewów walutowych drogą elektroniczną. Na numer SWIFT składają się unikalny identyfikator instytucji, kod kraju, kod lokalizacji i opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji.Niniejsza wiadomość jest szalenie pozytywna dla osób kupujących produkty w zagranicznych sklepach obsługujących BLIK-a. Jakich? BLIK jest obecny chociażby na AliExpress . Do tej pory wszystkie rozliczenia realizowano w złotówkach, co nie zawsze było korzystne. Teraz będą mogły być przeprowadzane na przykład w euro.Już niebawem BLIK może pozwolić na wykonywanie przelewów międzynarodowych na zagraniczne numery telefoniczne. To nie wszystko, bowiem ambicje PSP sięgają znacznie dalej. PSP planuje wprowadzić BLIK-a do oferty banków w innych europejskich krajach. Podobno zadebiutują one początkowo w Rumunii. To będzie coś!Kibicujemy.Źródło: Cashless.pl