UE chce skanować nasze czaty w aplikacjach. To kuriozalne

Apple już się na tym przejechało.



Komisja Europejska znów chce zwrócić na siebie uwagę. Urzędnicy zaproponowali przepisy, według których aplikacje takie, jak Facebook Messenger, WhatsApp czy Telegram zostałyby zmuszone do selektywnego skanowania prywatnych wiadomości użytkowników. Wszystko to po to, aby poszukiwać materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM).



Urzędnicy chcieliby także skutecznie wykrywać zachowania uwodzicielskie względem najmłodszych. Eksperci od prywatności już teraz zwracają uwagę na to, jak bardzo kuriozalny jest ten pomysł.



UE chce podobnej rzeczy, za którą Apple zebrało bęcki



Eksperci do spraw prywatności potępili nowy pomysł Unii Europejskiej nazywając go “najbardziej przerażającą rzeczą” jaką widzieli. Profesor kryptografii Matthew Green wspomniał na swoim Twitterze o tym, iż cała akcja przypomina chęć stworzenia najbardziej wyrafinowanej maszyny masowej inwigilacji jaka miałaby działać poza Chinami i Rosją.