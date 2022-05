Drogówka ukarała użytkownika hulajnogi. Jechał o wiele za szybko

Warto pamiętać o ograniczeniach prędkości.

Jechał hulajnogą elektryczną 50 km/h

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

zachowanie szczególnej ostrożności,

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

O interwencjach funkcjonariuszy z grupy Speed słyszymy zazwyczaj w kontekście wykroczeń popełnianych przez kierowców aut osobowych czy motocykli. Tymczasem okazuje się, że surowy mandat można dostać również poruszając się... hulajnogą elektryczną.Warto przypomnieć, że dość rygorystyczne przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych pojawiły się w Polsce w maju 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać z drogi dla rowerów, jadąc jednak z maksymalną prędkością do 20 km/h. W przypadku, gdy jej brakuje, może korzystać z jezdni – ale tylko wtedy, gdy dozwolona prędkość na niej wynosi nie więcej niż 30 km/h.11 maja w Grudziądzu na ulicy Południowej funkcjonariusze drogówki prowadzili kontrolę prędkości. Policjanci zauważyli zbliżającego się do nich z dość dużą prędkością mężczyznę na hulajnodze elektrycznej. Postanowili zatem sprawdzić, jak szybko porusza się kierujący pojazdem.Pomiar wykazał, że prowadzący pojazd elektryczny jechał z prędkością, co oznaczało, że o 30 km/h przekroczył dozwoloną prędkości dla tej kategorii pojazdu. 21-letni mieszkaniec Grudziądza nie uniknął karty i został ukarany mandatem karnym w kwocie 400 zł.Przepisy ruchu drogowego regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie wskazują, że kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.