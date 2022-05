Vinted z ogromną karą od UOKiK. Marnowano pieniądze i czas konsumentów

Triumf kupujących i sprzedających.

UOKiK ukarany kwotą 5,3 mln złotych

"Platformy takie jak Vinted są coraz popularniejsze wśród konsumentów. Wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju i troskę o środowisko, co wyraża się m.in. dawaniem drugiego życia rzeczom używanym. Dlatego bardzo ważne jest, aby takie serwisy przestrzegały praw konsumenta oraz zapewniały transparentność i bezpieczeństwo transakcji. Niestety, w przeprowadzonym postępowaniu ustaliliśmy, że VINTED poprzez brak przejrzystych informacji godził w zbiorowe interesy konsumentów i mógł przyczyniać się do tego, że ponosili oni straty finansowe. Wątpliwości co do praktyk VINTED występują nie tylko na rynku polskim. Działania spółki są obecnie przedmiotem analiz CPC (Consumer Protection Cooperation Network) – sieci współpracy organów państw europejskich, w czym również jako Urząd uczestniczymy"

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy Was o postępowaniu , jakie UOKiK wszczął wobec serwisu Vinted.pl, prowadzonego przez Vinted UAB. Lista zastrzeżeń była długo, a chodziło między innymi o praktyki polegające na blokowaniu pieniędzy otrzymanych przez konsumentów za sprzedaż w sytuacji, w której nie chcieli oni przesłać zdjęcia lub skanu dowodu osobistego bądź wyciągu z konta bankowego, w celu weryfikacji tożsamości. Teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na litewską spółkę wysoką karę.Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował praktyki Vinted.pl, polegające na braku informacji o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży i o tym, jak nie dopłacać do "Ochrony Kupującego". Kara okazuje się surowa i wynosi ponad 5,3 miliona złotych. To efekt licznych skarg kierowanych przez konsumentów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego.Przypominamy, że Vinted.pl jest serwisem, za pośrednictwem którego można kupować lub sprzedawać różne rzeczy, głównie używane ubrania i dodatki.– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Prezes UOKiK uznał, że niedopuszczalnym jest, aby konsumenci decydując się na sprzedaż i zakładając e-portfel nie mieli pełnej informacji na temat szczegółów późniejszej weryfikacji tożsamości. Mając tę wiedzę mogliby zdecydować się na inną formę i platformę sprzedaży ubrań.Należy nadmienić, że w kwietniu 2022 roku spółka zaniechała zakwestionowanej praktyki, co pozwoliło jej uniknąć wyższej kary.Druga zakwestionowana praktyka dotyczyła braku informacji o sposobie zakupu bez ponoszenia opłaty za "Ochronę Kupującego". Przedsiębiorca powinien od teraz informować o możliwości zakupów bez konieczności ponoszenia opłat, o ile przewiduje taką możliwość (a na tę chwilę przewiduje). Pomimo trwającego postępowania Vinted.pl nie zaprzestała kontrowersyjnych praktyk, a UOKiK nakazał w decyzji ich zaniechanie.Łączne kary finansowe za obie praktyki wynoszą 5 360 447 złotych. Spółka musi poinformować konsumentów o wydanej decyzji i zakwestionowanych praktykach w serwisie Vinted.pl i na Facebooku.Źródło: UOKiK