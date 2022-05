Bezpieczne korzystanie z komputera w domu. Co powinien mieć dobry antywirus?

Większość z nas korzysta z antywirusa na swoich komputerach i smartfonach. Wybory padają na różnych producentów z rozróżnieniem na wersje darmowe i płatne. Czy jednak rozwiązania, z których korzystamy, należycie chronią nasze pliki oraz prywatność? Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje oprogramowanie odpowiednio zabezpiecza urządzenia, sprawdź co powinien mieć dobry antywirus.



Bezpieczeństwo w Internecie: co nam zagraża?

Czy antywirusy są jeszcze potrzebne? Dlaczego tak dużo mówi się o bezpieczeństwie w sieci? Świat internetu bardzo się zmienił i wciąż się zmienia. Zagrożenia, na które jesteśmy narażeni, mogą nieść poważne konsekwencje.



Czasy, w których wirusy mogły nam co najwyżej poprzestawiać ikony na pulpicie, dawno minęły. Aktualnie mierzymy się z poważniejszymi wyzwaniami. Jakie są zagrożenia?



· Złośliwe oprogramowanie – czyli wirusy i zainfekowane pliki, które utrudniają korzystanie z komputera czy smartfona.



· Kradzież danych osobowych – chodzi o tzw. phishing, czyli nielegalne pozyskanie wrażliwych danych osobowych i wykorzystanie ich w celach przestępczych.



· Szpiegowanie – za pomocą oprogramowania spyware, które śledzi aktywność użytkownika, np. przeglądane strony, używane aplikacje czy rejestrowanie naciśnięć klawiszy klawiatury.



· Utrata pieniędzy – jedno z najbardziej dotkliwych zagrożeń, które zawsze poprzedzone jest jakimś sposobem wyłudzenia wrażliwych danych – za pomocą złośliwego oprogramowania lub poprzez telefon/e-mail.



Czy antywirus, jak dobry by nie był, ochroni nas przed tymi i innymi zagrożeniami? Niestety takiego oprogramowania nie ma. Dlatego aby bezpiecznie korzystać z komputera czy telefonu, potrzebne są jeszcze dobre praktyki samego użytkownika. Warto pamiętać, aby nie zapisywać haseł w przeglądarce, unikać podejrzanych stron i linków, korzystać z logowania dwuetapowego itd. Dopiero wówczas zwiększymy ochronę naszych urządzeń i danych do maksimum.





Jaki powinien być dobry antywirus?

Jaki antywirus wybrać – płatny czy darmowy?

Wiemy już, przed czym antywirus powinien nas chronić. A co powinien oferować?Podstawą podstaw jest ochrona przed wszelkiego rodzaju wirusami, które utrudniają pracę z wykorzystaniem urządzenia. Zaśmiecają dysk lub w najgorszym przypadku udostępniają nasze zasoby osobom trzecim, a mówiąc wprost – hakerom.Warto w tym miejscu wspomnieć o szczególnie niebezpiecznej kategorii, czyli trojanach. Działają jak koń trojański znany z mitologii – na zasadzie podszywania się pod inny, pożyteczny program dają hakerowi dostęp do komputera użytkownika.Dobry antywirus wykryje i zablokuje również inne rodzaje złośliwego oprogramowania, tzw. malware.Ransomware to szczególny rodzaj złośliwego oprogramowania, które wykorzystywane jest przez hakerów do blokowania dostępu do komputerów i smartfonów. Zazwyczaj są to ataki skierowane na firmy i wiążą się z wyłudzeniami okupu. Dopiero po spełnieniu żądań hakerów, szyfrowanie urządzeń zostaje wycofane.Bezpieczeństwo operacji w bankowości elektronicznej i mobilnej jest priorytetem wielu użytkowników prywatnych i biznesowych. Ochrona danych osobowych i pieniędzy jest szczególnym elementem komfortu życia.Dobry antywirus na komputer i telefon będzie miał funkcję dodatkowej ochrony płatności elektronicznych lub nawet samego logowania do konta bankowego. Przykładem antywirusa z takim zabezpieczeniem jest Bitdefender Total Security . Korzysta on z funkcji „bezpiecznej przeglądarki” podczas dokonywania transakcji online.Tzw. firewall, dosłownie „ściana ogniowa”, jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie sieci przed osobami trzecimi. Można powiedzieć, że jest to filtr, który monitoruje ruch np. w Twojej domowej sieci i decyduje, kto zostanie wpuszczony.Dzięki zaporze ogniowej nasze informacje i dane, odbierane i wysyłane przez komputery, są zabezpieczone przed włamaniem ze strony hakerów.Nie jest to funkcja, która bezpośrednio chroni nasze dane. Niemniej jednak pewnie nieraz spotkałeś/aś się z opinią, że antywirusy spowalniają pracę komputera. Kiedyś było to dość powszechne, natomiast obecnie problem ten już w zasadzie nie występuje.Wiele antywirusów oferuje nawet więcej, czyli nie tylko nie spowalniają pracy systemu, ale dają narzędzia do jego optymalizacji: wykrywania i czyszczenia niepotrzebnych plików. Im większy porządek zachowamy w plikach, tym łatwiej będzie chronić nasz sprzęt.Kradzież samego urządzenia jest jeszcze bardziej dotkliwa, jeśli nie możemy odzyskać zdjęć, filmów i innych cennych plików, które na nim przechowywaliśmy. Najlepszym środkiem zaradczym na takie sytuacje jest wykonywanie backupów. Są to kopie zapasowe plików wykonywane w chmurze lub lokalnie na innych nośnikach.Jeśli nie musimy już martwić się o swoje pamiątkowe zdjęcia i filmy, warto zadbać też o to, by złodzieje nie uzyskali do nich dostępu. Dobry antywirus na komputer i Androida będzie miał ochronę antykradzieżową pod nazwą np. “Moduł Anti-Theft”. Z takim rozwiązaniem:· zablokujesz dostęp do smartfonu dodatkowym PIN-em,· zlokalizujesz zgubiony telefon na mapie za pomocą GPS,· zdalnie usuniesz pliki z urządzenia.VPN (Virtual Private Network) jest cennym uzupełnieniem tradycyjnej ochrony antywirusowej. Dzięki VPN zachowujesz pełną anonimowość podczas korzystania z Internetu. Funkcja ta przydaje się szczególnie w miejscach publicznych, gdzie dostępne jest darmowe Wi-Fi. Za pomocą szyfrowanego tunelu dla danych Twoja tożsamość online jest chroniona poprzez ukrycie prawdziwego adresu IP.Korzystanie z silnych haseł i ich odpowiednia ochrona to jedna z dobrych praktyk rekomendowanych użytkownikom internetu. Zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę nie jest dobrym pomysłem. Wpisywanie ich „z palca” nie jest z kolei zbyt komfortowe przy założeniu, że są bardziej skomplikowane niż „qwerty123” czy „haslo123”.O menadżerach haseł mówi się coraz częściej, choć doświadczenie pokazuje, że użytkownicy często dość opornie podchodzą do tego tematu. Kto jednak spróbował tej metody na przechowywanie danych logowania, zazwyczaj nie wraca do zapisywania ich w przeglądarce. Dlaczego warto korzystać z menadżera haseł?Jedyne hasło, które będziesz musiał/a zapamiętać, to to do menadżera haseł.Automatycznie wygenerujesz silne i unikalne hasła do swoich kont (lub nadasz je samodzielnie).Podczas logowań do swoich kont i serwisów będziesz korzystać z autouzupełniania (np. za pomocą odpowiedniej kombinacji klawiszy).Menadżerów haseł jest wiele. Mają postać osobnych programów i aplikacji, ale występują także jako dodatek do antywirusa. Jeśli Twój antywirus taką opcję posiada, koniecznie ją wypróbuj.Opcja „asystenta rodzica” występuje w wielu domowych antywirusach. Jeśli jesteś rodzicem i chcesz kontrolować czas i sposób korzystania z internetu przez swoje dzieci, ochrona rodzicielska powinna znaleźć się na liście funkcji Twojego idealnego antywirusa.Z kontrolą rodzicielską będziesz wiedzieć, ile czasu Twoje dziecko poświęca na korzystanie z konkretnych aplikacji. Nadzór rodzicielski to również funkcje, z których może korzystać samo dziecko. Wśród nich są np. wysłanie powiadomienia o dotarciu do celu lub zadzwonienie do rodzica.Wiedząc już, co powinien posiadać dobry antywirus na telefon i komputer , odpowiedzmy sobie na jeszcze jedno pytanie: czy darmowy antywirus wystarczy?Bezpłatny antywirus nie oferuje nic poza podstawową ochroną przed wirusami. Owszem, zwykła identyfikacja zagrożenia i raportowanie o jego wykryciu części użytkowników może wystarczyć. Jeśli jednak chodzi o zaawansowane funkcje pozwalające na bezpieczne korzystanie z Internetu, jedynym słusznym wyborem będą pełne wersje antywirusów.W takim razie jaki jest najlepszy antywirus? Jednoznacznej odpowiedzi oczywiście nie ma, natomiast jeśli znajdziesz oprogramowanie antywirusowe, które spełnia opisane w tekście wymagania, możesz mieć pewność, że będziesz bezpiecznie korzystać z Internetu.