Kanada będzie ścigać kosmicznych przestępców

Jak to ma działać?



Kanadyjscy ustawodawcy oficjalnie przyjęli poprawkę, która pozwala na ściganie przestępstw popełnionych na… Księżycu. Tak, na Księżycu. Za przyjęciem nowego prawa, które zostało przedstawione w projekcie ustawy budżetowej głosowało 181 posłów. 144 z nich było przeciw.



Kanada ewidentnie chce egzekwować prawo poza Ziemią. I nie ma co się temu dziwić. W ostatnich latach przestrzeń kosmiczna stała się bowiem dość mocno zmilitaryzowana. I ten proces będzie tylko i wyłącznie postępował.



Kto będzie pierwszym przestępcą w kosmosie?



Co ciekawe, w Kanadzie obowiązuje już podobne prawo, które pozwala ścigać przestępstwa popełnione bezpośrednio na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I to dokładnie w taki sam sposób jak wtedy, kiedy zostałyby one popełnione bezpośrednio na Ziemi.