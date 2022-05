Nawet 1500 GB w Plus i Plush. Jak zgarnąć pakiet?

Imponujący pakiet 1500 GB w Plus i Plush na kartę.

Do zgarnięcia 1500 GB na lata w Plus i Plush na kartę / foto. Plus

Jak otrzymać dodatkowe gigabajty?

Operatorzy sieci komórkowych przebijają się w oferowaniu bonusowych pakietów danych użytkownikom ofert na kartę. Tym razem swoją ofertę przedstawili "zieloni".Jak czytamy w oficjalnym komunikacie sieci Plus, 10 maja br. startuje nowa promocja w Plus i Plush na kartę. Nowi i obecni użytkownicy będą mogli otrzymać nawet 1500 dodatkowych gigabajtów do wykorzystania nie przez rok, ale przez lata.Jakie są zasady promocji? W ramach oferty przez 12 kolejnych miesięcy klienci będą otrzymywać paczki po 100 GB. Dodatkowo, w przypadku zachowania ciągłości, czyli przy nieprzerwanym korzystaniu z 12 pakietów po 100 GB, otrzymają dodatkowo jednorazowy pakiet 300 GB.Plus informuje, że aby otrzymać dodatkowe gigabajty należy kupić nowy starter albo korzystać już z oferty Plus lub Plush na kartę, utrzymywać aktywny pakiet za minimalną kwotę 30 złotych i włączyć promocję „1500 GB na lata” kodemJeśli w danym miesiącu nie zużyje się całego pakietu 100 GB, niewykorzystane GB przechodzą na kolejny miesiąc. Będzie można korzystać z nich tak długo, jak długo ważny będzie pakiet za minimum 30 złotych, aż do ostatniego gigabajta. Tym sposobem z 1500 GB można korzystać nie rok, ale przez lata.Z promocji mogą skorzystać nowi i obecni klienci Plus i Plush na kartę w okresie od 10 maja do 30 czerwca br.Źródło: Plus