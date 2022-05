Rosyjscy e-sportowcy CS'a wywołali kolejny skandal. Valve nie reaguje

Pytanie brzmi: czy mieli złe zamiary?

w sumie to tak :D nie bede nikogo bronil bo nikt poza graczami nie wie jak to naprawde bylo, ale o podpisy pytali juz na poczatku lutego wiec jest spore prawdopodobienstwo ze bylo to przed rozpoczeciem wojny — hades (@CsgoHades) May 4, 2022

Powinni dołożyć starań, żeby być jak najbardziej neutralnym. A to chcąc nie chcąc dla mnie jest jawnym baitem z ich strony, wspierającym wojnę. — Piotr Skowyrski (@izaklive) May 4, 2022

Rosyjscy e-sportowcy nie przestają prowokować społeczności międzynarodowej poprzez wyrażanie wsparcia dla trwającej agresji wojsk rosyjskich w Ukrainie. Ledwie pięć dni temu donosiliśmy Wam o dyskwalifikacji nałożonej na zespół Virtus.pro , a już spieszymy z informacją na temat czegoś, co niektórzy nazywają mianem kolejnego bulwersującego występku graczy z Federacji Rosyjskiej. Tym razem fala krytyki spadła na zawodników Cloud9 z zespołu Counter-Strike: Global Offensive.Valve zaprezentowało naklejki graczy, przygotowane z okazji nadchodzącego majora CS:GO PGL w Antwerpii. Ogromne kontrowersje wzbudziły "stickery" z podpisamiz zespołu Cloud 9. Internauci twierdzą, że e-sportowcy celowo zaakcentowali w nich literę "Z", symbolizującą wyraz poparcia dla "specjalnej operacji wojskowej", prowadzonej przez Rosję w Ukrainie.Chodzi o dwie poniższe naklejki:Można by powiedzieć, że młodzieńcy po prostu tak się podpisują. Otóż nic bardziej mylnego. Na poprzednim majorze stosowali oni zupełnie inne podpisy. O ile w nicku występuje litera Z, to w pseudonimie Shiro już jej nie ma. Gracz specjalnie wystylizował literę "Z" jako coś, co stanowi rzekomo podkreślenie jego ksywki – internauci uważają, że prawdopodobnie właśnie po to, aby przemycić ją do grafiki.Zawodnik z Virtus.pro tłumaczył się, że narysował na minimapie literę "Z" przypadkiem. Timofiej 'interz' Yakushina oraz Dmitri 'Sh1ro' Sokolov starają się chwycić tej samej linii obrony.Gracze biorący udział w kwalifikacjach do majora zostali podobno poproszeni przez Valve o przesłanie autografów na początku lutego - jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych 24 lutego. Zauważył to hades z ENCE w swoim tweecie:- napisał.Problem w tym, że wojska rosyjskie rysowały literę Z jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.Valve nie zdecydowało się wycofać naklejek, a zawodnicy Cloud9 na tę chwilę są dopuszczeni do rywalizacji w turnieju. PGL Major Antwerpia 2022 rusza... 9 maja 2022 roku. Dokładnie na ten dzień szykowana jest w Moskwie doroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa Źródło: dotesports