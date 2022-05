Matura z angielskiego w internecie przed egzaminem. CKE zawiadamia prokuraturę

No to będzie się działo.



Tradycji stało się zadość. W zasadzie co roku wybuchały afery w związku z wyciekiem matur do internetu. Nie inaczej jest i przy okazji trwających właśnie matur. Dziś po godzinie 8:30 na Twitterze zamieszczono zdjęcie przedstawiające arkusz maturalny z języka angielskiego oraz jedno z potencjalnych zadań. Internautka wpis zdążyła już usunąć, jednak nam udało się zrobić jego zrzut ekranu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że złożono już zawiadomienie do prokuratury.



Matura 2022 - przecieki

Użytkownik (lub użytkowniczka) Twittera o pseudonimie Alexsandyx @itakzmienie opublikował dziś o 8:31 rano, na 29 minut przed rozpoczęciem matury z języka angielskiego, zdjęcie przedstawiające telefon z zadaniem maturalnym na wyświetlaczu. Podpisała je: "Nieoficjalne przecieki #matura2022". Post zniknął, gdy tylko sprawę podłapały media. Czułem, że tak się stanie i zrobiłem stosowny zrzut ekranu.



Tradycji stało się zadość. W zasadzie co roku wybuchały afery w związku z wyciekiem matur do internetu. Nie inaczej jest i przy okazji trwających właśnie matur. Dziś po godzinie 8:30 na Twitterze zamieszczono zdjęcie przedstawiające arkusz maturalny z języka angielskiego oraz jedno z potencjalnych zadań. Internautka wpis zdążyła już usunąć, jednak nam udało się zrobić jego zrzut ekranu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że złożono już zawiadomienie do prokuratury.Użytkownik (lub użytkowniczka) Twittera o pseudonimie Alexsandyx @itakzmienie opublikował dziś o 8:31 rano, na 29 minut przed rozpoczęciem matury z języka angielskiego, zdjęcie przedstawiające telefon z zadaniem maturalnym na wyświetlaczu. Podpisała je:. Post zniknął, gdy tylko sprawę podłapały media. Czułem, że tak się stanie i zrobiłem stosowny zrzut ekranu.