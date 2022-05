Internauci śmieją się z pamiątkowej monety NBP. Zdobi ją Comic Sans?

Pamiątkowa moneta NBP obiektem kpin.

Comic Sans na monetach NBP

Narodowy Bank Polski zaprezentował właśnie nowe srebrne monety kolekcjonerskie z serii "Wielcy polscy ekonomiści". W przedstawiających wizerunki Leona Biegeleisena oraz Jana Stanisława Lewińskiego 10-złotówkach wyemitowanych w nakładzie do 10 tysięcy sztuk nie byłoby pewnie nic niezwykłego, gdyby nie zastosowany na rewersie drugiej z nich font. Internauci śmieją się z NBP, że wykorzystano ten najbardziej znienawidzony i pogardzany - Comic Sans.Comic Sans to font zaprojektowany przez Vincenta Connara, który pierwotnie miał zadebiutować w jednym z największych niewypałów w historii Windowsa, Microsoft Bob . Ostatecznie pojawił się on w programie 3D Movie Maker w obrębie okien dialogowych. Krój pisma został obwołany najbardziej znienawidzonym fontem świata. Jest postrzegany jako infantylny, niepoważny, niedbały i nieformalny. NBP mimo to postawiło uczcić pamięć Lewińskiego czymś, co do złudzenia przypomina Comic Sans.Pod powyższym postem na Facebook Paweł Tkaczyk, ekspert zajmujący się m.in. brandingiem twierdzi, że font na monetach nie jest Comic Sansem. Wtórują mu niektórzy internauci, na dowód wklejający na przykład poniższą grafikę. Widać na niej jednak jak na dłoni, że podobieństwa są ewidentne.