WHO: gry i aplikacje do zamawiania jedzenia są przyczyną otyłości

Oczywistość?

Europa niestety goni Stany Zjednoczone

Aplikacje do zamawiania jedzenia sprawiają, że jemy więcej

Znowu te wstrętne gry komputerowe! Tym razem w asyście równie szkodliwych... aplikacji do zamawiania jedzenia. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization - WHO) przygotowała raport o nazwie WHO European Regional Obesity Report 2022, w którym jako winowajców nadwagi wskazuje między innymi te właśnie czynniki. Badania pokazują, że prawie 60 procent dorosłych i aż jedna trzecia dzieci zmaga się z nadwagą lub otyłością, a pandemia przyczyniła się do pogorszenia statystyk.WHO European Regional Obesity Report 2022 mówi jednoznacznie, że wskaźniki nadwagi i otyłości osiągnęły "proporcje epidemii", przy czym tylko w Ameryce Północnej oraz Południowej notuje się wyższy odsetek otyłych dorosłych niż w Europie. Szacuje się, że przekłada się to na 1,2 miliona zgonów - aż 13 procent z puli wszystkich oraz co najmniej 200 000 nowych przypadków zachorowań na raka rocznie.Zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej zwiększa ryzyko wielu chorób, w tym 13 rodzajów raka, cukrzycy typu drugiego, problemów z sercem i chorób płuc. Według raportu jest to również główna przyczyna niepełnosprawności. Jako głównego winowajcę wskazano "europejskie wysoko zcyfryzowane środowisko żywnościowe". Co przez to rozumieją autorzy raportu? Gry i aplikacje.Aplikacje do dostarczania posiłków odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu spożycia żywności i napojów o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru, twierdzą naukowcy. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii sugerują, że spożywanie posiłku na wynos oznacza spożywanie średnio 200 kalorii dziennie więcej niż w przypadku jedzenia przygotowywanego w domu. W ciągu tygodnia może to oznaczać, że dziecko zje ekwiwalent jednego dnia "ekstra" posiłków.