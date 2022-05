Rosjanie przerażeni. Strona odlicza czas do zniszczenia Mostu Krymskiego

Ukraińcy nie żartują.

Strona internetowa odlicza czas do zniszczenia Mostu Krymskiego

"Rosjanie, którzy przenieśliście się na Krym od czasu rozpoczęcia jego okupacji w 2014 roku, wciąż macie czas na opuszczenie terytorium suwerennego państwa Ukrainy!"

Rosyjska agresja wojskowa w Ukrainie trwa już ponad dwa miesiące. Władimir Putin myślał, że jego wojska w ciągu kilku dni zajmą Kijów, ale zamiast tego wdały się one w długą wojnę, z której mogą nie wyjść zwycięsko. Politycy Federacji Rosyjskiej robią dobrą minę do złej gry w obliczu braku sukcesów oraz dotkliwych sankcji nakładanych na ten kraj przez państwa zachodnie. Rosja pręży muskuły przed doroczną paradą z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie, gdzie 9 maja na niebie pokazany zostanie samolot dnia zagłady . Ukraińcy na ten dzień szykują przeciwnikowi specjalną niespodziankę.Ukraińcy przygotowali stronę internetową, na której widnieje licznik odliczający czas do godziny 12:00 czasu polskiego, 9 maja 2022 roku. Według opisu jest to czas liczony do zniszczenia przez wojska ukraińskie Mostu Krymskiego łączącego Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim poprzez Cieśninę Kerczeńską. Most ma długość 4500 metrów i został odbudowany przez Rosjan 15 maja 2018 roku, aby zapewnić połączenie z nielegalnie anektowanym przez Rosję Krymem.- głosi komunikat na witrynie crimeanbridgedown.com.ua